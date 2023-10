Bivša zadrugarka Maja Marinković nalazi se u žiži javnosti od kako je, pre nekoliko dana, javno obelodanila prepiske sa Filipom Carem.

Naime, Maja je neposredno pred sam početak emisije "Amidži šou" u kojoj gostuje, stala pred kamere portala Pink.rs i tom prilikom progovorila o prepiskama sa Carem, odnosu sa Aleks Nikolić, pobednicom "Zadruge 6", kao i o mnogim drugim temama.

Na samom početku razgovora, ona se osvrnula na temu iznošenja prepiski sa Carem.

- Mnogi se pitaju kao: "Zašto si to sad uradila?", pa nije to sad, to traje već mesec ipo dana. Cela priča je u tome da ne može da se ospori meni što ja kao slobodna devojka odgovorim nekome, tačnije, svom bivšem dečku. Ja nikada nisam krila u "Zadruzi" šta ja osećam prema njemu, dok je on pričao: "Maja je luda, Maja mene proganja", a šta je sad?! Ko koga zove, ko koga smara?! To traje godinama kad god se izađe iz rijalitija, dok naravno, su u velikoj ljubavi sa svojom "verenicom". Ja sam tu čista 100 odsto i drago mi je što sam im skinula maske - rekla je Maja, te je otkrila da joj nije žao trudne Aleks:

- Ne, nije mi žao iz razloga što sam slušala njene izjave, rekla je da je ona obmanjena i da je sve gledala kroz ružičaste naočare. Pa ne znam kako si obmanjena, valjda si i u "Zadruzi" imala priliku da vidiš koliko puta smo nas dvoje završili zajedno i kako se on ponaša i ophodi. Okej, je l' treba ja da razmišljam o tom nekome ili taj koji je napravio dete?! Dolazi se tu malo do zamene teza...Ne opravdavam ga ni u jednom trenutku, kao ni nasilje, ali znala je s kim pravi dete. Šta ti tražiš sa takvim čovekom?! On je ološ, ali ne mogu da ne kažem ono što mislim. Svakome po zasluzi - dodala je ona.

Kada je reč o situaciji koja se dešava u "Eliti" između Marka Janjuševića Janjuša, njenog bivšeg dečka i Aneli Ahmić, istakla je da je ne zanimaju ni jedno, a ni drugo.

- Mene oni ne zanimaju, vidim da sam im tema svakodnevno i vidim da imaju taj neki strah od mene, tako rečeno, ali nema potrebe, stvarno me ne intresuje. Vidim da pokušavaju da kopiraju moj fazon, moj govor, ali kratkog je daha i neko ko pokušava da oponaša nečije ponašanje, nema uspeha, moraš da budeš svoj, da imaš svoj stav, e tek onda možeš da napraviš nešto u svom životu - rekla je bivša zadrugarka.

Marinkovićeva je otkrila da li smatra da će se Car promeniti.

- Istina, ja sam uvek znala granicu, nisam dozvolila da me neko pravi budalom na moje oči. Muškarac ako te voli i poštuje, pogotovo sada kada je trudna, treba da vodi računa o toj devojci. Ona je rekla da je on rekao da mu je najveća kazna što je ona trudna. To govori sve! Ništa u životu ne može na silu, morala je da zna sa kim pravi dete - bila je iskrena Maja.

Takođe, otkrila je da li će se javiti Staniji Dobrojević, sa kojom gostuje u emisiji, s obzirom na to da je bila u vezi sa njenim bivšim dečkom, Markom Markovićem.

- Ja Staniju jako gotivim i nemam nikakav problem, čak i kad je bila ta priča sa Aneli, ja kažem: "Ko u 21.veku može da ti ukrade muža?", gospođe, vežite kerove za drvo. Vrlo jasno...Ja da sam na njenom mestu, ja ih uramila moju sliku. Njihova pesma je: "Karakter mi je nula, al' ću se zakunem" (smeh) - rekla je Marinkovićeva.

Takođe, otkrila da je da Car nije prestao da joj piše poruke, već je i otkrila da joj je pisao dok je bila u Parizu.

- Javio mi se kada sam bila u Parizu da mi kaže da sam zlo, ovakva, onakva, bolesna, ali kako treba da mi uruči zahvalnicu zbog toga što sam mu otvorila oči. Sada se sami davite u svojim lažima. Ne može Maja Marinković da pokvari svaku vezu - rekla je ona.

Šta je još Maja govorila, pogledajte u nastavku.

Autor: N. Ž.