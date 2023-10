Naježićete se zbog ovih detalja!

Pevačica Ema Lapin, pre 6 godina uhapšena je zbog krivičnog dela proizvodnja i preprodaja marihuane. Ona je iza rešetaka provela dve godine, a sada se vratila na muzičku scenu i otkrila kako je provela zatvorske dane, a sa nama je podelila i jezive detalje svoje životne priče.

- Zatvor nije najgora stvar koja mi se desila, samo me je dodatno ojačalo, bila sam kidnapovana dva puta, mogla da izgubim život, pa verujem da me je Bog samo sklonio u poslednjem trenutku da bih danas bila sa vama - kaže na početku intervjua Ema, a a onda je otkrila i li bi poput kolege Stefana Đuroća Raste, koji je takođe izdržavao zatvorsku kaznu zbog narkotika, podržala dekriminalizaciju marihuane i pridružila se borbi da se ona koristi u medicinske svrhe.

- Sve što će ljudima doneti dobro zdravlje uvek ću podržati, tako da podržavam i to da se marihuana koristi u medicinske svrhe - kaže pevačica i dodaje da i ona priprema projekat o svom boravku u zatvoru, poput Raste.

- Meni su uvek zanimljivi ti projetki u kojima je reč o socijalnoj zajednici, društvu, pa i životu u zatvoru, svakako sam i ja snimila mini film i pišem knjigu o svemu tome, pa ću publici predstaviti i taj projekat u narednom periodu - otkriva pevačica, a onda je s javnošću podelila i detalje o svom detinjstvu i porodici.

- Iako sam iz imućne i obrazovane beogradske porodice, odlučila sam da od 13. godine počnem da pevam po klubovima i veseljima, sa 16 sam već imala svoj stan, sa 18 svoju prvu firmu, veliki sam radnik i borac, za mene ne postoji prepreka, jednostavno ostvarujem sve što zacrtam. Moji roditelji su radili i školovali se, pa sam ja do svoje 6. godine živela sa babom i dedom. Mama je završavala doktorske studije, a tata je kapetan broda koji je pola života proveo na okeanima. Uvek mi je falila figura oca, iako me on beskrajno voli, vreme koje nismo proveli zajedno nema cenu, pa sam zbog tog nedostatka da moj otac fizički bude prisutan u mom životu uvek u svakom partneru tražila njegovu figuru - otkriva Ema, a onda je progovorila i o novom singlu pod nazivom ''Milijarder''.

- Novi projekat je nešto na čemu sam duže radila s obzirom na to da me nije bilo 4 godine, ovih godinu i po dana sam vredno radila, snimila 3 singla, baladu o mom životu i album, to će sve izlaziti u narednom periodu, prvi singl nove generacije pesama koje sam radila objavljen je i zove se ,,Milijarder". Pesma je sama po sebi zanimljiva, bržeg ritma i ima svoju foru koja privlači publiku. Ja sam neko ko i na samim nastupima pravi odličnu atmosferu, pa su me i same kolege, a i ljudi prozvali kraljica bakšiša, naravno među koleginicama ima nas više koje smo magnet za novac, ali eto drago mi je da sam i ja jedna od njih.

