'BILA SAM U NEMAČKOJ KAD SU MI JAVILI...' Zorana Mićanović u SUZAMA zbog oca! Otkrila sve detalje!

Zorana Mićanović napunila je osamnaest godina, ali velika i planirana proslava punoletstva izostala je i to dva puta.

Razlog je bilo loše zdravstveno stanje njenog oca o čemu je mlada pevačica sada govorila, prilikom jednog gostovanja. Emocije su je stigle i nije uspela da zadrži suze.

- Prvo sam zakazala žurku u aprilu, pa smo zbog tatinog zdravstvenog stanja koje nije bilo dobro zakazali za avgust i otkazali i to. Ipak, slavlje će biti sledeće godine, obećala sam i ne odustajem od toga jer, naravno, ja to mnogo želim, kao i moj otac. Jednom se pravi punoletstvo u životu, nije bio 18. ali biće 19. rođendan, prava žurka! - istakla je.

Otac je Zorani oduvek najveća podršla i skoro da nije bilo snimanja, a da on nije bio sa njom da je podrži i čuva.

- Viđala sam mnoge roditelje koji nekada dolaze sa svojim ćerkama na snimanje, a tvoj otac i dalje ne odustaje od ideje da bude svuda sa tobom. I danas je ovde u studiju. Gde si pronalazila snagu tada kada on zaista nje bio dobro - pitala ju je voditeljka.

- Jako mi je teško... Bukvalno sam zaplakala. Ne znam, tata nije bio baš dobro i nekako sam se povukla sa scene. Nije me bilo dugo, jer mi je najbitnije očevo zdravlje. Kada je porodica okej, mogu sve da iznesem, ali kada oni nisu dobro, nisam ni ja - rekla je Zorana kroz suze.

- Nastupala sam i radila jer je on to želeo, nije želeo da zaustavljam posao. Mama se brinula oko njega, ali sam i ja bila tu za sve što treba. Nekako sam te nastupe odrađivala. Sećam se, bila sam u Nemačkoj kada su mi javili da je doživeo infarkt po drugi put i ja sam se ukočila. Nisam mogla da odradim nastup, dobila sam temperaturu. To je bila katastrofa. Nazvala sam majku, inače mi niko ništa nije javio da bih mogla da odradim nastup, međutim to je bio neki instinkt. Kada mi je rekla da ide do grada nešto znala sam da me laže i da nije sve okej - istakla je sa knedlom u grlu mlada pevačica.

- To je moj posao. Ne mogu da dođem na nastup i da budem tužna, da rasplačem ljude. Moram da ih razveselim i da im donesem najbolju žurku, zbog toga su došli. Nisu došli da plaču tu, jedino možda na kraju, kada budu balade i tužne pesme. Ja sam generalno jako vesela, energična i luda osoba i volim da pružam pozitivnu energju i kada nešto nije dobro trudim se da prikrijem - rekla je Zorana.

Autor: Pink.rs