POTRESNI DETALJI! Jana otvorila dušu o gubitku sestrića, a OVO je nešto najgore što je doživela!

Jana Todorović nije ni sanjala da će jednog dana biti najveća zvezda i da će uživati neverovatnu slavu i popularnost.

- Nisam mogla da zamislim da će mene neko na ulici da prepozna, da pevaju moje pesme, ali ja kažem to se desilo i neka ide sve svojim tokom - istakla je pevačica, a potom ogolila dušu i prisetila se najlepših, ali i najtežih trenutaka u svom životu.

Jana Todorović o tragediji

Kao i svakoj majci i Jani je trenutak rođenja ćerke nešto najlepše što je doživela, ali i vreme provedeno sa sestrićem, koga je nažalost nedavo izgubila.

- Najsrećniji period je bio kada su moji roditelji bili živi i moj sestrić i kada smo svi bili na okupu. Na primer, na slavi, pa dođe moj brat iz Švajcarske sa decom, ja sa porodicom. Tu se pevalo, pilo, veselilo, ali to se nikad neće vratiti. To je nešto što ću pamtiti ceo život - rekla je Jana sa knedlom u grlu, a potom progovorila o porodičnoj tragediji, o trenutku kada je saznala da njenog sestrića više nema.

- To je najgori i najteži trenutak u mom životu. Najviše me je bolelo to saznanje, ali naravno i briga da sačuvam ćerku u svemu tome. Sećam se, sleteli smo iz Feniksa, ogroman avion, ja sedim u sredini i jave mi da mi je sestrić umro. Ja se više ničega ne sećam, izašla sam iz aviona i dali su mi lek za smirenje - počela je priču pevačica drhtavim glasom, a potom nastavila:

- Subota je bila i dolazi organizator i kaže mom suprugu „Hajde molim te ako možeš da zamoliš Janu da otpeva nekoliko pesama jer smo prodali karte i ljudi su došli sa svih strana“. To mi je nekako nešto najgore što sam čula u životu. Ma da su mi doneli ceo svet, ma nema tih para, pa ja nisam znala za sebe.

Iako joj je suprug najveća podrška u svim momentima, pevačica ne krije da joj u teškim trenucima posebno znači sestra.

- Iskrena da budem tu je svakako suprug, ali moja sestra najviše. Sa njom sam stalno na telefonu. Hvala Bogu da smo sad blizu, ona je tu u Beogradu i stalno se viđamo i čujemo. Ona mi daje snagu - otkrila je Jana.

