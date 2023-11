Bivša zadrugarka Ana Spasojević, koja je u javnosti raskrinkala zakulisne radnje Anite Tomić pre i tokom braka s Jovanom Tomić Matorom

Prepiske Matee i Anite napravile su pravi bum, došlo je do njenog raskida s Matorom. Kako sada, posle nedelju dana, koliko je prošlo, gledaš na odnos Matore i Anite i generalno na dešavanja u "Eliti"?

- Prepiske su napravile bum, došlo je do raskida, što je negde očekivano posle takvih stvari. Te poruke sam dobila naknadno, tek posle. Prvo ih je dobila Mina, pa ja naknadno, kada sam rekla koja je devojka u pitanju, želevši da to dođe do Matore, da Matora sazna, a ne da živi unutra u zabludi. Za prepiske nisam znala pre nego što su njih dve ušle u "Elitu", to je jedina istina. Sama Matea je potvrdila da su samo jedna, dve osobe znale za sve to pre njihovog ulaska. Veze sa tim nemam. Da sam znala pre svega toga, naravno da bih rekla Matoroj. Svi ovi ološi, kreteni i hejteri koji hoće da dođu do malo pažnje, novina i "Elite", pričaju gluposti, mene prozivaju po storijima, što rade godinama unazad i ne polazi im za rukom, mogu samo da mi se skinu s kičme. Ne dotiču me, nebitni su mi. Vidim da je Matora jako loše, ni Aniti nije dobro, ko bi bio dobro? Mislim da se Anita kaje za sve što je uradila, nije bila sigurna u tu ljubav i zato je to radila, ali mislim da je u međuvremenu zabolela matoru... Kaje se, ali sad džabe. Zapravo, svi grešimo u životu, samo postoje osobe koje bi to oprostile i koje ne bi, a mislim da će Matora to oprostiti ako stvarno bude videla njeno pokajanje.

Tebe su mnogi okrivili za ovo što se dešava - kažu pojedinci na mrežama da si ti, kao Matorina prijateljica, znala sve, a nisi reagovala na vreme, nego tek sada?

- Mogu pojedinci na mrežama da pišu šta hoće, to su samo ljudi iza tastature, koji nemaju svoje živote, pa naprave lažan profil, zaprate tri profila, pa mi pošalju:"Ti si kriva za raspad braka Matore i Anite" - važi, evo ja sam kriva i boli me uvo, mislite šta hoćete. Ja se nisam dopisivala sa Mateom, niti varala Matoru da bih ja za bilo šta bila kriva. Kao prijatelj sam se potrudila, kada sam to saznala, da to dođe do Matore, što mislim da bi svaki prijatelj trebalo da uradi, da ne živi u zabludi i laži da je sve čisto, super, bajno i sjajno, a nije bilo tako. Šta pišu ljudi, što mene prozivaju, mene to ne zanima, ubijaju me u pojam. Dosadni su jako, nemaju šta drugo da rade u životu. Ispala sam prijatelj, godinama sam u rijalitiju pokazala kakav sam prijatelj. Takva sam, iskrena, često pukne to po mojim leđima, neka pukne i sad. Mada, nije u redu sa Matorine strane da sumnja u mene da sam ja to znala, a da joj to nisam rekla. Odlično zna kakav sam ja njoj prijatelj i koliko je puta grešku napravila prema meni, mislila da joj radim iza leđa, pa je videla da sam prijatelj, da želim da joj otvorim oči.

U kakvom si odnosu sa Mateom posle svega? U "Pitam za druga" na RED TV rekla je da je ona to vama dala u poverenju, da ju je Mina izdala, a ti sve zakuvala?

- Sa Mateom nisam ni u kakvom posebnom odnosu, znamo se sa TikToka pre svega ovoga što se izdešavalo sa Matorom. Nisam se sa njom čula i upoznala kada sam saznala da je ona ta osoba, nego smo se pre toga znala za nju. Meni Matea kao Matea ništa nije uradila, uradila je Aniti i Matoroj i uopšte nije ispala čovek prema Matoroj, ne branim je nijedne sekunde. U odnosu smo u kakvom smo bile i pre toga, ništa specijalno, nikakva komunikacija. Nismo drugarice.

Autor: D.T.