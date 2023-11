'NIKAD NIJE NEŠTO URADILA ŠTO BI SMETALO MOM PARTNERU!' Nakon što je Ermina iznela da je Matea TIPOVALA i Belmu Bučaj, oglasila se i ona za Pink.rs i otkrila do detalja kako je izgledao njihov odnos, pa DEMANTOVALA Pašovićevu! ŠOK!

Poznata tiktokerka Matea Car javno je obelodanila prepiske sa Anitom Stanojlović na dan venčanja sa Jovanom Tomić Matorom, te se nakon toga i suočila sa Matorom i predočila joj detalje njihovog odnosa, što joj je Anita i priznala, te je Matora čak i zatražila razvod.

Naime, o ovoj temi bruji javnost, a kako je bivša zadrugarka Ermina Pašović jednom prilikom otkrila da je Matea tipovala čak i poznatu tiktokerku iz Sarajeva, Belmu Bučaj, mi smo stupili u kontakt sa Belmom koja je za Pink.rs otkrila da li je ovo istina, te je i podelila sa nama kakav je odnos nje i Matee bio.

Da li je istina da te je Matea Car tipovala, kao što je Anitu i Matoru, što je Ermina Pašović iznela?!

- Matea Car mene nikad nije tipovala niti bilo šta radila slično tome. Ermina Pašović je iznela tu informaciju, jer je dobila te laži od neke dve osobe. Te dve osobe su nju slagale za sve i naravno ona je to iznela javno, misleći da je istina. Kako ovo znam?! Javila sam se Ermini i rešile smo nesuglasice preko poruka. Sve u svemu, očigledno mnogi to pričaju i iznose takve informacije, ne znajući da to nije ni blizu istine.

Takođe, u kakvom ste odnosu bile ti i Matea?! Da li ste se čule, flertovale ili nešto slično tome?!

Moj i Matein odnos je uvek bio prijateljski. Nikad nismo imale ništa ni blizu ljubavi. Čule se jesmo, skoro svaki dan, jer smo imale stvarno super prijateljski odnos gde smo mogle jedna drugoj ispričati stvari koje nas muče, ako nismo dobro i slične stvari koje prijatelji rade. Ja sam u tom periodu bila sa drugom osobom u vezi, ne sa trenutnim partnerom i nikad Matea nije uradila ništa što bi zasmetalo mom partneru...Flert ni s moje i s njene strane nikad nije bio. Video koji je objavila na tiktoku “Istina o Belmi” je čisto iz razloga što su je mnogi smarali pitanjima gde sam ja, kad će video sa mnom i da li smo zajedno.

Objavila je to prvenstveno iz poštovanja prema meni, jer je razmišljala o mojoj vezi i da li će sve to mom partneru zasmetati. U videu ništa nije slagala realno, samo je htela da svi prestanu ispitivati za mene, jer je iskreno to svima preko glave bilo. Matea i ja jesmo jedan period ugasile komunikaciju zbog neke naše glupe svađice. Ni ne sećam se šta je bilo. Bitno je to, da sam ja nakon dužeg vremena došla kod nje na lajv i tu smo vratile komunikaciju. Meni je drago da imam ovakvog prijatelja pored sebe, jer ona je takva osoba da ako bi mi sad zatrebao bubreg, znam da bi mi ga dala. Ja ne želim da se moj i njen prijateljski odnos ponovo ugasi zbog svih ovih laži što drugi brbljaju, jer mi je stvarno jako jako dobra prijateljica i boli me ovo što pričaju o njoj, pljuju i izvlače sebe preko nje, a nju guraju na dno. Te sve osobe su same po sebi dno dna. Ja se nadam da nakon što se sve istine saznaju, da će skontati ko je lagao, bio u pravu i slično, a ko nije. I da devojku puste na miru. Verujem da Matea nije tipovala niti Anitu niti Matoru i da se sve desilo nekako spontano.

