NJIHOVU LJUBAV ĆE SVI ZAUVEK PAMTITI! Milena Dravić i Dragan Nikolić venčali su se u PAUZI ZA RUČAK i sve je trajalo 45 godina! Ovo je njihova priča!

Glumački par Dragan Nikolić i Milena Dravić bili su jedan od najlepših parova SFRJ i do dan-danas su ostali simbol velike ljubavi kojoj svi treba da težimo. Njihova ljubavna priča je započela 1969. godine na snimanju filma "Horoskop", kada su se upoznali i kada im se dogodila ljubav.

Milena je bila već velika glumačka zvezda, a Dragan je tek počinjao karijeru.

Upoznali smo se na snimanju filma Horoskop. Ona je tad već bila popularna, a meni je to bio, čini mi se, treći ili četvrti film. Tad sam prvi put vidio Milenu Dravić uživo. Bilo nas je petorica momaka koji su igrali velike uloge, a ona je igrala jedinu žensku ulogu u filmu. Na snimanju smo se sprijateljili. Bilo je to jedno veliko druženje, a kasnije se rodila ljubav - ispričao je jednom prilikom Gaga Nikolić.

Milena je tada na Gagu ostavila najjači utisak zbog prirodnog stava i neposrednosti, a nedugo potom su odlučili da započnu zajednički život.

Venčanje je usledilo dve godine kasnije, 1971. tokom snimanja novogodišnjeg TV filma "Kako su se volele dve budale" koji je rađen po tekstu Duška Radovića.

- Snimali smo u Zvezdarskoj šumi, dramu Duška Radovića “Kako su se volele dve budale”. Kad nam je reditelj Aca Đorđević dao slobodno vreme za ručak, Dragan i ja smo skoknuli do Opštine Vračar da se venčamo. Tako je bilo, venčali smo smo se u pauzi za ručak - ispričala je jednom prilikom Milena.

Kuma im je bila Seka Sablić.

- Na putu do Opštine pridružila nam se Seka Sablić. Ona i Dragan su bili dobri prijatelji, družili su se još na FDU, gde su bili klasići - rekla je Milena jednom prilikom.

- Posle smo se vratili u Opservatoriju na Zvezdari i nastavili snimanje kao da se ništa nije dogodilo - opisala je Milena taj dan.

Njihovo venčanje je bilo spontano, bez pompe,venčanice, a njihov brak trajao 45 godine sve do smrti Dragana Nikolića 2016. godine.

Veoma retko su pričali jedno o drugom, ali su uvek isticali da su jedno drugome najveća podrška i najstroži kritičar.

Kako je Milena Dravić jednom ispričala, njihova ljubav je bila i ostala mnogo više od onoga što je napisana o njima i uvek je bila ponosna na ono što su imali. Kako je glumac isticao, za dobar odnos su potrebni razumevanje i tolerancija.

- Uvek moraju da postoje tolerancija i razumevanje, pa onda sve ostalo. Za brak koji traje duže od 30 godina, može da se nađe više razloga da se on prekine, nego da opstane. Smatram da je najlakše nešto preseći i završiti, mnogo je teže boriti se. Ponekad i mala svađa može da osveži dan. Ponekad je potrebno biti i ljubomoran jer je i to jedan od pokazatelja ljubavi, samo što ja nisam to pokazivao. Što se nekih svađa tiče, Milena je uvek bila glasnija, ali je i brže praštala - rekao je glumac svojevremeno za štampano izdanje časopisa Story.

Milena i Dragan nisu imali dece, ali to je bio "veliki nedostatak, ali ne i mana".

- Biti roditelj je jedno iskustvo i nešto što je potrebno svakom živom biću zbog nastanka vrste. Smatram da je to što nemamo decu veliki nedostatak, ne mana, ali jednostavno je tako. To nam daje šansu da svu decu gledamo kao svoju. Mi imamo našu malu nećaku Ivu. Ona nam je nadoknadila sve ono što mi nismo imali i oko nje se okreće ceo naš svet- govorio je Gaga.

I za kraj ove predivne ljubavne priče, ovo je bilo Draganove možda i najromantičnije obrazloženje zašto je voleo Milenu.

- A ona jednim pogledom uspe da mi pomeri svet i jednim osmehom popravi dan. I onda me pitaju zašto je volim - izjavio je svojevremno pokojni glumac.

