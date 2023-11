PROKLINJEM GA I DANAS: Barbara Bobak progovorila o dečku zbog kog je IZGUBILA TITULU! Sve priznala JAVNO!

Otvorila dušu!

Barbara Bobak iako danas niže uspehe na estradi, nekada je bila i među najboljim đacima u školi, a sada je otkrila i zbog čega je titula đaka generacije završila u rukama drugog učenika.

- Luka Ćurčić, proklinjem ga i danas (smeh). Da bi uopšte bio u izboru za đaka generacije moraš da imaš sve petice tokom svih godina, ali i diplome sa takmičenja. Ja sam išla na razna takmičenja i iz bilogije na okružno i enegleskog jezika, ne sećam se da li sam stigla i do državnog, ali je on bio i u spotskom timu škole i mislim da je to presudilo - objasnila je Barbara koja priznaje da joj nije krivo zbog takve odluke:

- Šalim se, mene to nije interesovalo, mene je to začudilo što sam ja kandidat za đaka generacije, može i bez toga. Mene čudi i sada ovo i što toliki ljudi dolaze i vole to što radim, ceo život se čudim - zaključila je za "Extra Fm" Bobakova koja je sebe ipak pronašla na estradi, a ne među knjigama.

- Bitno je da znaš šta hoćeš i da voliš svoj posao. Ja nisam mogla da prihvatim i radim nešto što ne volim i ne mogu da živim.

Autor: N. Ž.