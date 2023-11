'Rekli su mi da je otišao u bolnicu da primi bocu, ZNALA SAM DA SE NEĆE VRATITI...' Maja Berović s knedlom u grlu progovorila o gubitku oca!

Pevačica Maja Berović otvorila je dušu o najtežem periodu u životu, kada je izgubila oca.

Maja je sada otkrila kako je podnela njegov gubitak, a kako kaže, njena majka je uspela da nadomesti očevu figuru.

- Moram da kažem da je u svemu tome najveću ulogu igrala moja majka. Ona je definitivno bila nama i otac i majka, prosto je njena takva sudbina bila da će od samo jedne obične žene i majke morati da bude i otac i autoritet i nežna strana kada treba. Jer znamo da su majke te koje su nam uteha kada imamo neki problem, a očevi su uglavnom neki autoritet. Ona je bila i jedno i drugo. I samim tim što je bila i jedno i drugo, bilo je teže i njoj, a i meni, to jest, i meni i mom bratu da razumijemo zašto je to tako jer kad si dete ne razumeš zašto mama sada mora da bude stroga, zašto mi nešto ne možemo, a hteli bismo. Prosto, dobila je to jedno breme koje nije ni slutila da će dobiti. Tako da samim tim to je jedno breme koje mi svi nosimo - rekla je Maja.

Pevačica je priznala u kom periodu života je shvatila da odrasta bez oca, pošto je on umro kad je ona imala tri i po godine.

- Odmah sam ja to shvatila. Moj otac je umro od srčanih problema i ta tragedija nema nikakve veze sa ratom. Sećam se bila sam jako mala i odmah sam nekako znala šta se desilo. Imala sam tri i po godine. Sećam se dana kada je on umro. Meni su rekli da je otišao u bolnicu da primi bocu i da će mi doći. Međutim, ja sam to negde znala, znala sam da on prosto neće doći. I nekako sam se saživela sa tim. Kad si dete, prosto ne razumeš, ali saživiš se sa tim da te osobe nema, da neće doći i da ti sa gubitkom nastaviš da živiš - rekla je Maja, koja je potom otkrila da li je smrt oca uticala na to da prerazno sazri.

- Da. Ja moram da kažem za sebe da mi je jako žao što sam morala tako rano da sazrim i prosto sam odrasla preko noći. Život te natera da sazriš sa sedam godina. Volela bih da sam kao i sve moje drugarice mogla da budem opuštena, da se igram sa lutkama i da mi život bude dečiji, da imam taj dečiji svet. Često volim da kažem da sam sve svoje poteškoće i nedaće pretvorila u vrline i u nešto što je meni dalo snagu da ja budem nešto u životu. Zaista iz svih loših stvari koje su mi se događale sam izvukla neku pouku i pretvorila ih u pesmu- rekla je Maja.

