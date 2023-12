POVUKLA SE IZ JAVNOSTI POSLE JEZIVE PORODIČNE TRAUME! Naša pevačica bila je zvezda dvehiljaditih, a sada je posle mnogo godina stala pred kamere

Pevačica Marija Marić Marković, poznatija kao Mari Mari, godinama je u medijskoj ilegali. Veliku pažnju novinara privukla je sada, kada se pojavila na snimanju jednog novogodišnjeg programa.

Mari Mari se povukla iz javnosti nakon porođaja i tada se potpuno posvetila porodici,a sada je posle dužeg vremena stala pred kamere i otkrila zbog čega se povukla.

Došlo je dete, došlo je novi deo života i nije više funkcionisalo to estradno nebo, nisam sebe više videla tu. Bilo je mnogo nepravde.

Podsetimo, Marija Marić Marković je 2011. prošla kroz pakao, njena najstarija ćerka Una, koja je tada imala samo devet meseci, morala je na hitnu operaciju. Una je pala sa visokog kreveta i zadobila frakturu lobanje, te je završila hitno pod nož.

- Suprug i ja smo zaista doživeli veliki šok. Dugo sam to sebi prebacivala i krivica me je proganjala. Čini mi se da sam u jednom trenutku bol potisnula duboko u sebi i možda je on još zakopan. Bila sam svesna kako moram da shvatim i prihvatim da se takve stvari dešavaju, a potom bi me opet obuzimalo osećanje kako taj propust nisam sebi smela da dozvolim - izjavila je Mari Mari svojevremeno.

