OVO JEDU DECA NOVAKA ĐOKOVIĆA! Jelena im svako jutro sprema smuti i zeleniš, a pored toga jedna stvar je obavezna na njihovom stolu!

Samo zdravo!

Dobro je poznato da su najbolji teniser sveta Novak Đoković i njegova supruga Jelena Đoković zagovornici zdrave ishrane, a svoje navike prenose i na decu, ističući da im prija i da su nikad zdravija.

Tako je Jelena jednom prilikom otkrila kakav doručak veoma često sprema Stefanu, ali i sebi, a reč je o mešavini semenki sa kokosovim mlekom, a kako izgleda obrok, pogledajte OVDE!

- Nekad su različite proporcije, ali manje-više je uvek isto: čia semenke, konoplja, maka semenke, dud, lan, kakao, kokos, kamu mamu, vanila i ovas plus kokosovo mleko. Sutra ću samo dodati sveže voće i sveže ceđen voćni sok uz ovo - napisala je Jelena pored slike doručka, koji se zapravo sprema noć pre. Preko svih ovih suvih namirnica nalije se kokosovo mleko, pokrije se i ostavi se da odstoji do jutra.

Jelena je jednom prilikom istakla da su i Stefan i Tara sada samo na biljnoj ishrani.

- Stefan je imao normalnu ishranu sa mesom i ribom prvih godinu i po dana, a onda je prešao na biljnu ishranu i mnogo je dobro i mnogo je zdrav, a Tara je od početka do kraja, samo na biljnoj ishrani, hvala bogu nikada nismo imali problema sa njenim zdravljem. Deca su potpuno na biljnoj ishrani, bez ikakvih problemčića, jedu krompire kao ludi i krastavce i šargarepe. Dosta im dajem i smutije i zeleniš, sve to izblendam, neka deca su geniji i odmah sve jedu, moja deca ne jedu još zelene salate, ali ne paničim, jer im to dajem kroz suplementaciju ili šejkove. I ne pržimo, već kuvamo, jedu kuvani krompir ili pire - objasnila je Jelena jednom prilikom.

Autor: pink.rs