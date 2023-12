'MISLIO SAM DA JE OD NEKOG UZELA DETE...' Saša Popović otkrio da li Marija Šerifović ostaje u ''Zvezdama Granda'' nakon što je postala majka

Vest da je Marija Šerifović postala majka i dalje je tema broj jedan u Srbiji i regionu, a mnogi se pitaju da li će jedina evrovizijska pobednica i članica žirija „Zvezda Granda“ zbog majčinstva, kako je najavljivala, napustiti šou-program.

Tim povodom se oglasio Saša Popović.

- Stvarno sam se iznenadio kada sam čuo da je Marija dobila bebu. Obavestila me je naša PR-ka Vesna Milanović, ja sam baš tada bio u Opatiji i mislio sam da je neka lažna vest, da je nemoguće. Okrenuo sam Mariju na video poziv i kad se javila držala je dete u naručju. Mislio sam da je od nekog uzela dete, da je to neka fabrikovana priča. Međutim, ispričala mi je celu priču, kako je sve iznela. Bio sam iznenađen i radostan, jer znam koliko je želela da ima svoje dete - istakao je Saša i otkrio kako je tekao razgovor sa novopečenom mamom.

- Prvo sam je pitao na koji način, otkud njoj to dete… Ispričala mi je ono što je rekla i javno, da je nekoliko puta pokušala da iznese trudnoću, da nije uspela i da je uradila to varijantom surogat majke i da su njene jajne ćelije i da je DNK deteta njen, da ima sve njene parametre - rekao je.

Saša je opisao i kako je izgledao trenutak kada je preko video poziva ugledao naslednika porodice Šerifović.

- Video sam Vericu Šerifović pored Marije kad mi se javila. Ona je u Los Anđelesu tada bila i to je bilo oko 11 sati uveče kod nas, a kod nje je bilo 10 pre podne. I vidim da Verica peva malom „Oči,oči“ od Suzane (smeh). Rekao sam ‘Čekaj, rekla si da hoćeš muško dete’, kaže ‘Muško je’, ja onda ‘Da ima plave oči’, kaže ‘Ima plave oči’, rek’o dobro, a da li će imati plavu kosu, to ćemo videti kad poraste- našalio se direktor u razgovoru i odgovorio na pitanje koje javnost zanima, a to je da li će Marija nastaviti svoj angažman u „Zvezdama Granda“.

- Hoće, verujem da hoće, nema razloga da neće. A i ona meni kaže, da je nosila trudnoću, ne bi mogla da iznese, to bi za nju bilo naporno. Ja samo čekam da u nekoj emisiji podigne malog i da kaže ‘Evo nas, tu smo’ - zaključio je Popović.

Autor: pink.rs