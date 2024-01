NAKON BOLNOG PORODIČNOG GUBITKA, evo kad i gde Dragana Mirković zvanično otpočinje turneju DO POSLEDNJEG DAHA!

Kraj protekle godine Dragani Mirković i njenoj porodici doneo je tugu jer je Tonijeva majka Marta preminula, zbog čega je folk zvezda napravila pauzu u nastupima a koncerte u beogradskoj Areni pomerila za 16. i 17. februar.

Prvu priliku da ponovo zapeva pred publikom i tako zvanično otpočne svoju turneju „Do poslednjeg daha“ regionalna muzička zvezda imaće 12. januara u hali Mejdan u Tuzli, a neposredno pred ovaj koncert Dragana je pokazala i svoju humanu stranu kada je objavila da će čitava turneja biti posvećena pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

- Koncert u Tuzli će biti prva prilika da se ponovo družim sa publikom. Inače, cela moja turneja je u znaku četrdeset godina karijere, i ona je moj način da se odužim publici za ljubav i podršku koju mi svo to vreme daju. Ja sam još pre svega što se desilo donela odluku da ova turneja bude i u znaku humanosti, tako da će moja zarada od svakog koncerta biti usmerena ka onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prosto, osećala sam da je četrdeset godina karijere povod da se svima zahvalim kroz pesmu, scenske nastupe, priliku da se družimo i razmenimo ljubav, ali želela sam I da pružim nešto što mi ne može biti uzvraćeno. A upravo to je humanost I pomoć ljudima u nevolji. Sreća se povećava onda kada se podeli, a mene je svaka prilika da učinim dobro i humano delo uvek činila neopisivo srećnom. Zato sada, više nego ikada, želim da učinim srećnima što više ljudi, a imam i pravi povod za to. Uvek ću birati neke ljude ili organizacije iz mesta u kome je koncert, i sve ovo trebalo je da otpočne još u beogradskoj Areni, ali sudbina je htela da sve krene iz Tuzle- rekla je Dragana i osvrnula se na težak period koji je iza nje.

- Tužne vesti zatekle su me usred završnih priprema za koncerte u beogradskoj Areni i odmah sam u dogovoru sa organizatorima pomerila termine. Prosto, smatrala sam da u tom trenutku nije vreme za pesmu, da mi je mesto uz moju porodicu, iako znam da je moja pokojna svekrva Marta izuzetno volela to što ja pevam i da bi njena želja bila da se ništa ne otkazuje. Pratila sam svoje srce i osećaj, i znala sam da ne bih mogla da budem srećna kao što bi koncert to od mene zahtevao. Znam da su mnogi razočarani, da su planirali put i odmore prema mojim koncertima i žao mi je zbog toga, ja ću se tokom ove godine potruditi da im to nadoknadim na sve moguće načine. Sve ovo dovelo je do toga da smo i katolički Božić, i Novu godinu dočekali zajedno, a tako će biti i za pravoslavni Božić.

