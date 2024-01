'PEVAĆE JOŠ VEČERAS I ONDA JE VODIM!' Hit priča Saše Popovića! ''Muž mislio da ga vara, a onda se pojavila BRENA, imala je 100 KG''

Prvi čovek Grand produkcije Saša Popović govorio je o svojim muzičkim počecima, bendu pre Slatkog greha, pevačici pre Lepe Brene, po imenu Spasa, sa kojom je počeo 1977. godine u svom prvom bendu, "Lira šou", te tom prilikom otkrio do sada nepoznate detalje.

"Bio je to kvartet sa dve pevačice, ali nisam bio zadovoljan. Posle toga mi je otac rekao 'Hajde da ti pomognem da napraviš bolji orkestar'. Pitao sam ga kako to da uradimo, a on mi je kazao da krenemo po kafanama, restoranima, da tražimo instrumentaliste i tako sam napravio Slatki greh. Počeo sam od bubnjara, Mije, za koga sam čuo da svira u Melencima. Otišao sam kod njega, pitao sam ga koliku ima platu, rekao mi je 200.000 dinara, a ponudio sam mu 400.000 i odmah je dao otkaz. Tako sam našao i debelog Boru, Zorana, Frenkija, sve i možda pet meseci je moj otac dotirao novac. Mi smo imali svako 200.000 zvanično platu, a ostalo je dotirao moj otac. Posle par meseci je plata rasla na 400, 500, 600 hiljada dinara. 200 hiljada dinara u to vreme je bilo 200-300 maraka, kao danas hiljadarka. Za godinu dana smo dostigli cenu od hiljadu maraka, a tih godina, pa i Brena kada je došla u bend 1980. To je danas kao pet, šest, sedam hiljada maraka. Svirali smo po hotelima uglavnom po Vojvodini, a to je bila najveća hotelska plata u Jugoslaviji".

"Spasa je bila prvi izbor, ali nije mogla da dugo da se bavi muzikom zbog ljubomornog supruga, boksera iz Smedereva. "Naša pevačica pre Brene zvala se Spasa i bila je čudo. Zgodna, dobra za šou, nije pevački bila vrhunska, ali je lepo izgledala i obavljala je posao fantastično. Otimali su se hotelijeri gde ćemo da sviramo. Centralno mesto bivše Jugoslavije bio je hotel Park u Novom Sadu. Pričam o hotelskim orkestrima, svirali su najbolji bendovi, Sedmorica mladih... Spasa je sa nama pevala dve godine i 1980. svirali smo u Brčkom, ali smo već zalepili njene plakate, imali smo i zakazanu Bačku Palanku, kao i baštu Hotela Park u Novom Sadu, koja prima 1.500 ljudi. Sećam se kraja marta, Spasin muž bio je bokser i kapiten Bokserskog kluba Smederevo. Udala se u međuvremenu za njega, svirali smo tamo, zaljubili se, nije važno. Došli smo u Brčko, čuo je da ga vara sa nekim doktorom, što je bila priča i nije bila istina. Rekao mi je 'Vidi Sale, ona će pevati još večeras i sutra i vodim je za Smederevo, ona sa vama više neće raditi i više se neće baviti pevanjem'. Mi smo se svi o'ladili, gde da nađemo pevačicu, dve godine ulažemo u nju, u sve nas, ali nije bilo pomoći".

"A, onda je čuo za Lepu Brenu. "Zvao sam odmah sva udruženja pevača, jer smo svirali u hotelu Interkontinental u Zagrebu, u Poreču, u Sarajevu, po najekskluzivnijim hotelima. Niko nije imao ništa za nas. Sedeli smo u Brčkom posle fajronta, Spasin muž Mališa već je bio odlučio da je odvede i to je to. Pitali smo one Brčake da li ima neka pevačica u Brčkom, kažu mi 'Ma, nema Sale...'. Kad jedan naš drugar Caka kaže 'Ima jedna, ali ona peva samo igranke i to subotom, amaterski je sastav'. Pitao sam šta peva, a rekli su mi da peva rok repertoar i da se zove Brena, a mi smo se u*išali od smeha, jer nikad nismo čuli za to ime. Ali nismo imali vremena, jer su svuda bili Spasini posteri".

"Sutra u 12 sedimo u hotelu, Spasa peva poslednji put, kad dolazi Brena u kožnim pantalonama, kožnom prsluku, bela košulja, ufrćkana kosa, pegava... Kada smo je videli spustili smo glave. Brena tada nije pričala kao sada, već 'Đe ste momci...', ono pravo bosanski, brčanski. Popričali smo malo sa njom, rekla je da je upisala Ekonomski fakultet u Beogradu, da subotom malo peva igranke. Kad je otišla, rekao sam da nema šanse, učinilo mi se da je tada imala 100 kilograma, mada kaže da je tada imala 85 kila. Ona kaže '85', a ja joj kažem 'Čini mi se da imaš 185'"

"Zbog Brene je odlazio i u kuću njenog oca. "Kad je te večeri krenula pesma Tine Tarner, Brena je Spasi otela mikrofon i zapevala, 'Šut bolan'. Otpevala je, ostavila mikrofon i rekla 'Tako se peva'... Dobro je ona to otpevala, ali... Došla je Brena i sutra, vodili su je u sobu da probaju svi sa gitarama, rekli su da ima štofa, ali ja je nisam hteo u orkestru. Pitao sam je posle dva dana da li zna nešto narodno, nije znala. Zabavnjak? Znala je od Meri Cetinić jednu pesmu. Otišao sam posle kod njenog oca, pitao me je 'Dečko, što si ti došao' meni su se noge odsekle. Znao je i ko sam i šta sam, da imamo orkestar. 'Moja ćerka da bude pevaljka?'. Odgovorio sam 'Ne pevaljka, solistkinja, estradna umetnica'. Rekao mi je 'Vidi sine moj, vidiš ona vrata tamo? Tamo ćeš da prođeš, laku noć i doviđenja'. Izbacio me iz kuće! Krenuli smo posle toga u Bačku Palanku i nije bilo bandere bez Spasine slike, oni ludaci su umnožili još postere. Bio je to 1. april, a 5. aprila gostuje Mišo Kovač. Ispred hotela dolazimo, glavni kuvar izlazi, Mića direktor, svi nas dočekuju... Ne zanimamo mi njih, samo pitaju gde je Spasa. Rekao sam da se razbolela i da 15 dana mora u bolnici da bude u Brčkom. Odsvirali smo program, nije bilo Spase, izvinio sam se što pevačica Spasa nije bila tu jer se razbolela, ostala u bolnici, pa cela sala 'apri-li-li'.

"A onda je ipak stigla u bend, tako što je pobegla od oca! "A onda se 6. aprila dogodilo. Caka je došao i dovezao Brenu, pobegla je od kuće. Kroz prozor gledamo kako je Brena došla sa sivim koferom, zavezanim kanapom. Ne moraš ni da je zoveš posle ove emisije, sve ti pričam. Gledamo taj veliki kofer, dolazi Brena, kažem Mići iz hotela da nam je stigla pevačica, on srećan 'Bravo majstore', pa je pogledao i uhvatio me za kragnu i rekao mi 'Kazao sam ti da dovedeš pevačicu, ne trafo-stanicu!'. Pitao me da li sam normalan, a uveravao sam ga da će sve biti OK. Dobila je Brena sobu, naš šestorica som došli kod nje, donela je cipele i garderobu, odvezala kanap, a kad sam video, kazao sam joj 'Breno, ovo neće valjati'"

Ipak, u bendu Saše Popovića ona je brzo naučila čitav repertoar, "propevala" narodnjake i postala regionalna zvezda, koja od tada traje već decenijama.

Autor: pink.rs