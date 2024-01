Nemanja Nikolić, folk pevač, proživeo je traumatično iskustvo dok je usred vožnje doživeo infarkt za volanom automobila a porodica je, da stvar bude još gora, bila u kolima. Pevač je ogolio dušu, pa priznao koje životne navike je morao da promeni, kako bi pospešio svoj kvalitet života.

- Bio je januar, bilo je jako hladno, i od stana do igraonice gde je trebalo da idemo na rođendan ima možda nekih kilometar i bukvalno na nekih 200-300 metara od igraonice mi se to desilo. To je jedan neopisiv bol u predelu leđa, jednostavno neopisivo - prisetio se pevač.

Nemanja je taj bol predstavio kao miks različitih senzacija – „peče, steže, štipa“ – sve u jednom. Bol je osećao u predelu leđa, kao da mu je neko, kako kaže, „zario nešto u leđa“:

To je bol koja traje možda nekih 10-15 sekundi. Ja sam ženu i decu dovezao tako i samo sam rekao da izađu iz automobila, oni su brzo izašli. Kad sam otvorio vrata, ispao sam iz auta. Bio sam mokar, kao da je neko kofu vode polio po meni. To se sve dešava vrlo brzo. Tada sam imao pritisak 230 sa 168. U tom trenutku mislio da se nešto ‘prespojilo’.

Dodaje da nije bio svestan šta se zapravo dešava:

- Moja braća su odmah izašla iz igraonice i bili smo u bolnici za nekih 5-10 minuta. U bolnici su mi izmerili taj pritisak 230 sa 168, dali mi neke lekove ispod jezika. Na EKG-u se vidi da sam imao infarkt i to je to.

Tom prilikom nije bilo nikakvih intervencija u hirurškoj sali. Lekari su mu rekli da je imao sreće, da ima sportsko srce, da je ostao ožiljak „od par milimetara” na srcu i da će morati da uzima terapiju do kraja života.

- I ja sam krenuo da pijem te lekove i onda nisam mogao da funkcionišem od tih lekova - nastavlja Nemanja. „Uspavljivali su me, usporavali su me, tako da je čak i moja supruga pisala dečja imena na lekovima da bih ja to pio, zbog njih itd. Ali znate šta, ja sam se od tada dosta i promenio. Ja ne izlazim nigde, dosta sam na vodi – priroda može mnogo da pomogne čoveku, i psihički i zdravstveno.“

„Supruga se, naravno, upašila. Volimo se dosta puno, tako da... šta će ona bez mene“, našalio se i zaradio aplauz publike. „Malo je starija od mene, tako da moram da joj se nađem narednih 100 godina. Dobijao sam razne savete, da moram da promenim način ishrane, neke navike koje su ružne, da ostavim cigarete, da... Ja sam baš strastveni pušač“, priznaje, „uživam u cigareti i pušim dosta dugo. Nisam mogao da ostavim cigarete.“

Autor: pink.rs