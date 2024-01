PEVAČICI IZ HRVATSKE ZABRANILI NASTUP ZBOG HARMONIKE I ZVEZDA GRANDA Nastao haos zbog direktorke, muzičarka: Idem u Srbiju...

Mlada pevačica iz Hrvatske, koju je naša javnost upoznala takmičenjem u Zvezdama Granda, Stela Rade, oglasila se u nedelju na svojim društvenim mrežam.

Naime, Stela je trebalo da nastupa u sklopu Adventa u Svetom Ivanu Zelini, ali nastup je otkazan pola sata pre nego je sve počelo. Pevačica je sa svojim pratiocima podelila kao je sve izgledalo te kazala kako nije dobila objašnjenje o razlozima otkazivanje koncerta.

- Moj nastup u Svetom Ivanu Zelini otkazan je pola sata pre samog početka i to od strane gradonačelnika i direktorke turističke zajednice. Sve je bilo spremno, šator se napunio ljudima. Nisu naveli razlog nego su samo rekli da se šator mora isprazniti i da nastupa neće biti ni pod koju cenu. S obzirom na to da nisu naveli razlog, mi iz nekih izvora i po nekim pričama subjektivno zaključujemo da je to upravo zbog činjenice što sam na tom nastupu trebala svirati harmoniku, koju nažalost u Hrvatskoj neki ljudi i dalje gledaju kroz negativan kontekst jer se odmah misli da bi se na tom nastupu svirao turbo folk i narodnjaci koje oni nikako ne žele u svom gradu. - rekla je Stela u videu koji je objavila na društvenim mrežama. Dodala je kako joj je žao što nije nastupila jer bi pokazala kako harmonika može odsvirati različite žanrove i da svoj nastup prilagođava manifestaciji na kojoj nastupa.

- Oguglala sam na to. Razumem da postoji povezivanje s folkom, ali niko od njih nije dublje istražio moj rad. Ne mogu se svrstati u određeni žanr, ali u mojoj muzici ima etno i folk stila - kaže pevačica, pa dodaje.

- Nema potrebe za tužbe. Bilo pa prošlo, nastavljam gde sam stala - kaže Stela. Njen muzički put nastavlja se u Beogradu.

- Moja muzika je tu cenjena. Beograd je drugačiji. Ova cela situacija pokazala je da je teško uspeti u Hrvatskoj ako ne pevate tipičnu hrvatsku muziku - kaže ona i proučuje da se je Srbija njena opcija.

Nakon njene objave o svemu se oglasio i organizator koncerta Marijo Pošta iz firme Univerzal Servis Promet, koja tvrdi da iza otkazivanja stoje "lični razlozi i interesi direktorke turističke zajednice Marinke Zupčić Mubrin".

- Temeljem ugovora o pružanju ugostiteljskih usluga na Adventu 2023/2024 bio sam ovlašćen organizovati između ostalih ugostiteljskih usluga i nastup dva izvođača, po svom izboru i o svom trošku. Dakle, prema dogovoru s Turističkom zajednicom kao organizator sam imao pravo dovesti o vlastitom trošku dva izvođača te prve koje sam angažovao bili su Full Time band, dok je drugi izbor pao na Stelu Rade - započeo je saopštenje koje je objavljeno na Fejsbuku.

- Dana 5. januara 2024.godine, dva sata pre početka nastupa Stele Rade iznenada sam primio Izjavu o raskidu ugovora s obrazloženjem da sam prekršio odredbe ugovora, iako u samom ugovoru, a niti u izjavi o raskidu nije jasno navedeno koje bi to odredbe uopšte bile - piše dalje uz napomenu da je "pojašnjenje za otkazivanje od gđe. Marinke Zupčić Mubrin, direktorke Turističke zajednice grada Sveti Ivan Zelina, bilo to što je Stela Rade nastupala u Zvezdama Granda i da je smatra turbo folk pevačicom."

- Očigledno je da se radi o ličnim razlozima direktorke Turističke zajednice Marinke Zupčić Mubrin koja nije dopustila da se održi nastup Stele Rade zbog nekih vlastitih interesa i bez opravdanih razloga. Napominjem kako je Stela Rade bila moj izbor zato što je nastupala i na adventu u Gradu Zagrebu, ima bogat repertoar pesama koje izvodi na svojim nastupima te je izrazito profesionalna i stvara odličnu atmosferu, koja i priliči aktualnom dobu godine - piše Pošta dalje.

- Naime, sat vremena pre nego li je nastup trebao biti održan sama Marinka Zupčić Mubrin isključila je struju na Adventu i obavestila policiju u slučaju da pokušam održati nastup Stele Rade. Ujedno je i u narednim danima onemogućila rad ugostiteljskog dela na adventu i bilo kakvo održavanje manifestacija koje su do tada bile organizovane u sklopu Adventa. Kako nisam želeo stvarati dalje nemire i nepotrebno dizati tenzije odustao sam od pokušaja da održimo nastup i završetak Adventa koji su građani grada Zeline toliko želeli - zaključio je u saopštenju i poslao javno izvinjenje muzičarki.

