Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju kultne emisije "Amidži šou" ugostio je glumačku postavu filma "Nedelja", koji je sniman u čast pokojnom Džeju Ramadanovskom. Naime, ugostio je Husu Bit Strit, Mašu Đorđević, Antonija Skarpa, Minu Kostić, Acka Nezirovića i Zlatana Vidovića.

Ognjen je nakon pevačkog bloka započeo razgovor sa Husom, koji u filmu "Nedelja" tumači ulogu pokojnog pevača.

- Sveta Petka, Novi Sad, 23 kilograma - rekao je Ognjen i nasmejao se.

- Sveta Petka, desilo se da smo Andrea i ja krstili Hanu par dana pred Svetu Petku. Rekao nam je pop da idemo da zapalimo sveću. Našao mi je ikonu, ja sam je stavio u kuću i onda su me posle par dana zvali za ulogu, a Džej je slavio Svetu PEtku i stalno je išao u tu crkvu - rekao je Husa, a onda je objasnio šta znači "23 kilograma":

- 23 kilograma, zapravo od 23 do 25 kilograma sam ja skinuo za nepunih tri meseca da bih ušao u ovaj projekat. Maša to zna, jer je bila na jednom od prvih mojih kastinga. Mislim da mi je ovako lepše, ali znam kakav je on bio na Tašu, igrom slučaja sam bio u publici kada je bio taj koncert 1991. godine. Mina je bila mlada i ne seća se da smo mi kao klinci igrali zajedno - dodao je on.

