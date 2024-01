BILA NA SVADBI KOD BIVŠEG MUŽA, a sad je Ana Sević jednim potezom pokazala u kakvim je odnosima sa Darkovom ženom Katarinom!

Bivša supruga Darka Lazića, Ana Sević pokazala je još jednom da je u odličnim odnosima sa sadašnjom suprugom njenog bivšeg muža.

Ana je, naime, objavila fotografiju svog sina koji pozira u trenerci koje dizajnira i proizvodi upravo Darkova supruga Katarina.

- Ovaj moderni mladić nosi prelepu trenerku - napisala je Ana ispod slike sina.

Bila na svadbi kod bivšeg muža

Inač, Ana Sević je iznenadila sve kada se pojavila na venčanju Darka Lazića i Katarine u Brestaču.

- Mimovi, klipovi... To je tipična vaga, to je stvarno tako, ko zna zna... Ja samo radim onako kako osećam, živim život po svojim pravilima. Došla sam sa mužem, na svakom slavlju smo zajedno, nikad ne bih donela sama takvu odluku da dođem na venčanje bivšeg, sve se dogovaramo zajedno u porodici. To je kod nas normalno, da se dogovaramo i da idemo tamo gde oboje želimo da idemo - kazala je Ana.

Ana je prokomentarisala i Darkovu izjavu gde je napomenuo da mu je mnogo drago što je došla sa suprugom na svadbu.

- Naravno da je mnogo lepo to, i daj Bože da se svi tako slažu, kamo sreće, da svi imaju takav stav, podršku, ja imam veliku podršku mog supruga na svim frontovima. Neizmerno sam mu zahvalna na tome, on mnogo voli Lorenu, želeo je da ona bude srećna tog dana. Hteo je da ona vidi da smo svi na okupu, da sve može lepo da funkcioniše bez ikakve tenzije, da svi možemo biti zajedno srećni - dodala je ona, otkrivši pravi razlog odlaska na Darkovo venčanje.

- Naravno, na prvom mestu je ona i uvek će biti ona, kao figura oko koje se sve vrti. Ništa tu nije čudno, što se mene tiče, potpuno je očekivano i to je to - istakla je Ana.

