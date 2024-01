'NIJE BILO OVAKO DOK SAM JA BIO PRAVOSLAVAC' Dejan Dragojević promenio VERU, a evo kako je proveo Badnji dan i Božić!

Dejan Dragojević prešao je u Islam, a sada je u videu otkrio kako je proslavio Badnji dan i Božić.

Naime, Dejan je napre dan ranije sa devojkom Jovanom obavio kupovinu, kako bi imali sve za naredna dva dana. Takođe Dragojević je iskoristio priliku da kupi baki poklon, jer joj je rođendan, pa se ujedno pohvalio da je napunila 92 godine.Sa spavaćicom, i setom u kojem su bile mašinica i trimer, krenuli su kod bake gde su proslavili rođendan, a Dragojević je stigao i da se ošiša.

Potom, Dejan je krenuo ka porodičnoj kući, kako bi proveo praznične dane sa porodicom, a ujedno je Jovani objašnjavao i koju on tradiciju obožava.Dragojević se prisetio kako je išao od kuće do kuće i pevao Božićne pesmice, a zauzvrat bi dobio slatkiše.

- To se zove korinđanje, tako se radi u Vojvodini - pričao je Dejan.

Potom usledilo je i spremanje trpeze, gde su Jovana i Dejan rado učestvovali, a Dragojević je ujedno spakovao i slatkiše za mališane koji sada korinđaju po kućama.

- Dok sam ja bio pravoslavac, to nije bilo ovako. Dobiješ par bombona, orah i to je to. A vidite sada ovo. Jedna je već otišla. Ove će možda ostati i za mene, nema dece - rekao je on na svoj jutjub kanalu.

Naravno, ništa nije prošlo bez paljenja vatre. Dejan je sa porodicom izneo stari nameštaj, te su napravili ogromnu vatru, oko koje su se svi okupili.Dejan je praznik proveo sa porodicom, te je sa njima ispoštovao svaku tradiciju.

Autor: Pink.rs