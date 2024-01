'ONA DA BUDE ZVEZDA?!' EVO KO JE JEDINI VEROVAO DA ĆE MIRA ŠKORIĆ POSTATI PEVAČICA! Morali su u tajnosti da sarađuju!

Šok priča!

Pevačica Mira Škorić svojevremeno je istakla da kvalitet uvek bude nagrađen.

– Vraćaju se stare pesme što me posebno raduje, mislim na stare numere Zorice Brunclik, Snežane Đurišić, Ane Bekute... Na nastupima volim da pevam pesme mojih kolega, nisam neko ko forsira samo svoje. I dopada mi se što publika prepoznaje kvalitet i što ne sluša instant pesme– zaključila je pevačica.

Inače, kompozitor Dragan Aleksandrić nedavno je otkrio kako je Mira Škorić počela pevačku karijeru.

– Doveo sam je kod mojih muzičara, oni su rekli „Ona da bude zvezda?“. Odvedem je onda kod mene kući i moja pokojna supruga kaže „Koliko ti vremena imaš za bacanje“. Ja sam onda rešio da ne pitam više nikoga, dolazio sam tri godine u Kaluđericu i vežbao sa njom. Napravio sam pesme i snimio, a niko ništa nije znao– ispričao je Dragan i otkrio da osim u talentu ključ Mirinog uspeha leži u neverovatnom trudu.

– Doneo sam pesme kod muzičara oni kažu ‘Au, kako peva ova žena’, pustim ženi ona me pita ma ko to peva. Tada sam rekao to je ona za koju ste rekli da nikada neće snimiti ploču. Niko nije mogao da veruje da je to Mira. Učila je, slušala je i naučila je.

