SANJA KUŽET ČEKA TREĆEG SINA, KOMŠILUK OTKRIO KAKVA JE KAD NIJE ISPRED KAMERA! Raskrinkali je do srži, a svi složni u JEDNOM!

Jedno od najlepših TV lica Sanja Kužet (40), sa suprugom Nemanjom Živojinovićem, dobiće drugo dete, takođe sina.

Par već ima jednog naslednika, dok će voditeljki to biti treće dete.U Sanjinom komšiluku ističu da se vidi koliko je posvećena deci i poslu, te da nisu boljeg suseda mogli da požele.

- Da vam kažem, kako je na televiziji stalno nasmejana, tako je i inače. Mnogo je pozitivna i vedra. Nije nikada bila glavom u zvezdama. Porodica joj je uvek bila na prvom mestu i to se vidi. Veoma je posvećena dečacima i suprugu, stalno ih viđamo sve na okupu. Tvrdim da je majka i komšinica za primer - rekla je jedna starija gospođa iz zgrade, koju su obradovale vesti da čeka prinovu.

- Svaki put kada je vidim, a to je jako često, kako ide na trening ili trčanje napolju, podseti me da moram i ja da se aktiviram. Naporno radi na sebi i jako je aktivna. Uvek zaboravim koliko ima godina - rekla je jedna mlađa komšinica i dodala: - Sanja jeste prava motivacija i za trening i generalno način života. Taj njen osmeh dolazi iskreno iznutra. Često i dečaci idu sa njom u šetnju ili do radnje, sigurno da na njih prenosi da se bave sportom. Pročitala sam u medijima da je u četvrtom mesecu trudnoće, nisam iskreno primetila neku fizičku promenu na njoj. I dalje je veoma aktivna. Ništa se tu nije promenilo, ide u prodavnicu, trenira... Verujem da i neće biti velika promena jer je Sanja veoma aktivna, vodi računa o svom izgledu. Sigurno će se videti samo dodatna energija i radost - istakla je.

Na Sanjin osmeh u komšiluku niko nije imun.

- Taj njen širok osmeh je prva stvar koju vidim i o kojoj pričam drugima. Poznajemo se već nekoliko godina i ona je mnogo dobra duša, neiskvarena. Dopada mi se što je prirodna kada je kod kuće, ne opterećuje se šminkom i garderobom, već u opuštenom izdanju provodi vreme van posla - rekla nam je Goca, a u obližnjoj prodavnici su otkrili šta voditeljka najviše pazari.

- Mnogo fina žena. Nikada nismo imali neprijatnosti sa njom. Znate kakvi su ljudi, često im ništa nije po volji. Uvek nas pozdravi i kada ulazi i kada izlazi, usput koliko stignemo i popričamo. Vidite, u njenoj korpi nema ništa naročito zanimljivo. Kupovina joj se svodi na voće i povrće, zdrave namirnice. Sve sama kuva - istakla je jedna radnica.

Kako se nalazi u četvrtom mesecu trudnoće, Sanja neće završiti ovu sezonu kao voditeljka emisije "Zvezda Granda", već će otići na trudničko bolovanje, saopštila je Grand produkcije.

Podsetimo, prošle godine par je obeležio devet godina ljubavi i zajedničkog života.

- Bili smo u vezi početkom naših dvadesetih. Kada smo se deset godina kasnije ponovo našli, preskočili smo upoznavanje i predrasude. Dovoljan je jedan pogled da se razumemo - objasnila je Sanja u jednom intervjuu. Sanja i Nemaju imaju sina Strahinju, a Sanja je i mama starijeg dečaka Andriju, kog je dobila tokom braka sa Zoranom Piperom.

Autor: Pink.rs