PREMINULA SLAVNA GLUMICA! Njena sestra otkrila kako i zašto nas je ''iznenada'' napustila!

Glumica Tisa Farou preminula je u 72. godini, a tužne vesti potvrdila je njena sestra, takođe slavna glumcia Mia Faou (78).

Tereza Magdalena Tisa Farou bila je američka glumica i model, najpoznatija po ulogama u filmovima " Winter Kills" i "Zombie Flesh Eaters". Ona se takođe pojavila u komediji Vudija Alena "Manhattan" iz 1979. godine, neposredni pre nego što je on započeo romantičnu vezu sa Miom.

Mia je rekla da je njena sestra preminula "neočekivano" i "u snu" u sredu, 10. januara.

Ako postoji raj, nesumnjivo je moja lepa sestra Tisa otišla tamo. Ona je bila najbolja od nas - nikada nisam sreo velikodušniju osobu niti onu koja je davala više ljubavi. Volela je život i nikada se nije žalila. Nikada. Bila je medicinska sestra 27 godina, divna sestra Stefi, Prudens i meni, odana majka Džejsonu, koji je umro u Iraku, i Bridžit i baka malom unuku Kajloru - koji je bio svetlo njenog života. Umrla je iznenada juče ujutru, u snu. Ovo je težak period za sve nas koji joj se toliko duboko divimo i volimo je - napisala je proslavljena glumica.

Tisa je rođena 1951. u Los Anđelesu, šest godina posle Miee, a bila je najmlađa od sedmoro braće i sestara rođenih u ovoj holivudskoj porodici. Njihov otac bio je reditelj Džon Farou, koji je ko-scenarista Oskarom nagrađenog filma "Around The World In Eighty Days" iz 1956. godine, piše "Daily Mail".

Njihova majka bila je Morin O'Salivan, poznata kao Džejn u šest filmova o Tarzanu kog je tokom 30-ih i 40-ih godina prošlog veka tumačio glumac i atletičar Džoni Vajsmiler.

