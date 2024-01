Sutra, u nedelju 14. januara, na programu TV Pink je novo praznično izdanje emisije "Premijera - Vikend specijal", koje donosi brojne ekskluzive, vruće estradne priče i izveštaje sa najbitnijih događaja u regionu!

Budući da se večeras iščekuje Pravoslavna Nova godina, dežurne ekipe "Premijera - Vikend specijala" biće na svim najbitnijim lokacijama, te će gledaoci Pinka sutra biti u prilici da vide kako se Nova godina čekala u srpskoj prestonici, ali i na Zlatiboru, Kopaoniku...

Multimedijalna ličnost Soraja Vučelić je posle duže medijske pauze stala pred kamere, i to one premijerne - govorila je o do sada nepoznatim detaljima o svom životu koji će poprilično uzdrmati domaću javnost:

Sad bih ti nešto rekla, ali hajde, neću da pravim zbrku pred praznike - najavila je Soraja, a potom progovorila o sinu:

Čak kažu:"On je toliko lep, ne liči na tebe".

Nedelja na izmaku bila je i u znaku Cece Ražnatović, koja je premijerno predstavila pesmu "Za kraj", koju je snimila za potrebe filma "Nedelja", koji govori o životu pokojnog Džeja Ramadanovskog. Baš sutra, u nedelju, govoriće se o Džeju, njegovom životu i filmu, u kom legendarnog pevača tumači Husein Alijević Husa iz grupe "Beet streat".

Vidim da je dosta novinara pustio suzu u sali - sumirao je Husa utiske s pretpremijere filma, koja je bila organizovana za pripadnike sedme sile.

Burno je bilo i u "Eliti" - ekipa emisije rekapituliraće dešavanja iz Bele kuće u prve dve nedelje 2024. godine zajedno sa Stefanom Karićem, bivšim učesnikom "Zadruge". Takođe, gledaoci će biti u prilici da pogledaju prvu Janjuševu ispovest o bratovljevom samoubistvu, a takođe uživo u programu biće trudna pobednica šeste "Zadruge" Aleksandra Aleks Nikolić, koja će govoriti o nedavnom napadu koji je doživela.

Sutra će u programu "Premijera - Vikend specijala" uživo u programu biti više od 15 pevača, dok će gošća Tijane Price i Bojane Lazić u studiju biti Katarina Grujić. Ne propustite "Premijera - Vikend specijal" u 13:15h na Pinku!

Autor: D.T.