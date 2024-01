'RODILA SAM MONSTRUMA, A TO NISAM VIDELA!' Majka Anđele Šparavalo ne dolazi sebi zbog ćerkine veze s Bojanom Pavlović: Baba joj u bolnici gleda kako je ŽVALAVI PO VRATU!

Aleksandra Šparavalo, majka učesnice "Elite" Anđele Šparavalo, i dalje je van sebe zbog ćerkine emotivne veze sa Bojanom Pavlović.

Anđela se oglušila o upozorenja roditelja, koji su joj za Novu godinu poručili da neće imati gde da se vrati posle rijalitija, ukoliko na odnos s Bojanom momentalno ne stavi tačku. Ona je poručila da ostaje s Bojanom, te da će svojim roditeljima "sve objasniti" kada bude došla kući, a oni za njena objašnjenja neće ni da čuju.

- Gledali smo noćas sve, ali njoj ništa ne dolazi u glavu. Ne vredi, pala je u Bojanine kandže, Bojana je iskrena, sve i sami vidite. Bojana je manipulatorka koja ju je uzela pod svoje, moja ćerka je neiskusna, nije videla dalje od Aranđelovca... Ja je ne prepoznajem - počinje priču Anđelina majka za Pink.rs.

Znam šta je Bojana radila napolju, tukla je svoje devojke! Mene najviše boli što je Anđela sa ženskom osobom, ona to ne može da shvati. Ona kaže da će nam objasniti da Bojana nije nasilnica, a poenta je da ne podržavamo istopolne veze, ma kakvi! Bolestan čovek to može da podrži, neko može, mi ne možemo, niti ćemo ikada u životu! Takođe, Anđela laže - nikada u životu nismo pričali ni bratu ni njoj da podržavamo lezbejstvo ili p*derluk, ne mogu da verujem da to može da laže! Da ja svom sinu od 13 godina pričam o p*derluku! Mi sad gledamo upis u školu, on je košarkaš, kreću prve simpatije, a ja da mu pričam o p*derluku... Užas šta priča i šta laže! Moj muž se borio za njih, izbegli smo sa Kosova... Ona ne zna ni odakle je, lupa, priča da smo iz Prištine, a muž mi iz Uroševca! Priča Sarajevo, a svekar mi je iz Hercegovine, iz mesta Ljubinja! Ne mogu da verujem šta ona priča, ne znam šta se sa njom desilo, kao da je hipnotisana! Ona ne sme od Bojane da plače, ja sve to posmatram i gledam.

Aleksandra se u razgovoru za Pink.rs osvrnula na pojedine kritike drugih učesnika rijalitija, ali i Bojanine optužbe na njen račun.

Je l' normalno da Bojana priča da sam ja folirant, da igram rijaliti?! Hej, pored ovakve muke! Jedva sam smogla snage da za Novu godinu dođem tamo. Zameraju mi što sam sređena došla tamo, šta, treba da dođem kao jadnica neka?! Nikada ne idem nesređena, i kada sma u najvećim problemima... Kako sam došla, pa kako je trebalo da dođem na javnu televiziju? Ne daj Bože ni najvećem dušmaninu ovo što sam doživela, nemam reči da kažem! Kažu, mi je nismo izvukli. Koga da izvučem, ona je punoletna, potpisala je ugovor, svesna je svega! Koliko je bolesno kada kažu da sam lagala za baku, da je u bolnici, i za sina, da ne ide u školu... Bojana nema empatije, nema osećaj. Ne daj Bože nikome njenu tužnu priču, ali, kada je neko tako rođen, nema nikoga, nema ni duše ni osećaja. Nije imala nikoga, ne zna šta je porodica... A mene optužuje da igram rijaliti preko svog deteta, alo?! Zapuštena je Anđela, ceo dan spava, na šta to liči?! Svi budni danas, devojke sređene, ona spava. Ova došla da je budi, gledam, ne verujem! Znate kada je to bilo kod mene kući?! Toga kod mene nema, kod mene se zna red! Misle da sam ja stavila kosu, jagodice... A i da jesam, to me ne karakteriše kao majku, kome je bitno da li sam ja radila nešto na sebi ili ne?! Ni Kačavendu ni Đedovića ne razumem, on priča sa njom, ona ga zove:"Maki", pa je on napljuje, priča da je luda, Janjušu danas priča sve najgore, da je bolesnica, ocrnio je skroz. Ona će posle ovoga morati pothitno kod psihijatra.

Kada je reč o svađi Anđele i Slađe Poršeline Blinde, koja pokušava "da je urazumi", Aleksandra zauzima Slađinu stranu.

- To je Bojanina priča sve! Samo joj drobi, ubacuje informacije u glavu... Anđela ne može da diše od Bojane, ide kao ker za njom! Slađi treba kadar preko dve smrduše?! Slađi onakvoj treba kadar preko Bojane i Anđele, van pameti! To su Bojanine priče, odvojila ju je od svih, pa i od Lakića, kome takođe hoću da se zahvalim, moj muž isto. Nije Slađa ušla tamo da glumi Anđelinu mamu, žena joj je lepo objasnila neke stvari, neće nikome tamo da titra, niti je dužna da to radi!

Učesnici komentarišu i to da Anđelina mama po svaku cenu želi da njena ćerka završi u krevetu s nekim od muškaraca, na šta se takođe osvrnula.

Oni su to bukvalno shvatili, kada sam rekla da bude sa petoricom muškaraca. Prirodna je stvar da bude s muškarcem, ne bih zamerila u ovoj meri seks s muškarcem, iako bi mi smetalo što je to javno, na televiziji, ali ne bih ovako reagovala... Kad pomislim samo, meni nije dobro, gadi mi se! Baba u bolnici, mi potrešeni... Ona gleda, ima na telefonu strimove, gleda kako Anđela nju žvalavi za vrat u lajvu... I ne mogu da verujem, čoveče, da sam rodila monstruma, a to nisam videla! Imala je dva momka, nikakvi problemi, laži, znala sam uvek gde je i šta je. Znate kakvog dečka je imala na Banovom Brdu, moj muž je vozio, upoznao se sa njim... Ne znam šta da kažem.

Demantovala je ćerkine navode da ne živi sa roditeljima, već kod bake, kao i Anđeline priče da joj se majka druži s homoseksualcima.

- Ona živi s nama, ne živi kod babe. Ide kod babe jednom u... Ko što svako ide. Živimo sto metara od svekrve. Leti ide više. Gore ode kod nje, ode na dva-tri dana, pa dođe kući, pa i ja sam išla kod svoje babe, kao i svako normalan. Kakvi gejevi, o čemu ona priča?! Sačuvaj Bože šta ja čujem! Ne znam šta se sa njom dešava, pa toliko laže. Ona to radi jer se plaši da će Bojana da se skloni od nje, pa joj se dvodorava! Kakvi prijatelji gejevi, u Aranđelovcu znamo samo jednog čoveka koji je javno gej - zaključila je Aleksandra Šparavalo za Pink.rs.

Autor: D.T.