'OVO NIJE ZA SCENU, DOVIĐENJA!' Haos u Zvezdama Granda! Žiri se posvađao zbog stajlinga takmičarke, Ceca joj prišla i PODIGLA SUKNJU!

Duel sedamanestogodišnje Milice Kostadinović iz Ciriha i Marte Jovičić napravio je pravu buru u „Zvezdama Granda“.

Milica, koja brani boje tima Dragana Stojkovića Bosanca večeras se predstavila numerama „Cvetak zanovetak“ i „Aspirin“, dok je devojka iz Đoletovog tima pevala „Treba vremena“ i „Moje srce ostariti ne sme“. Rezultat je bio prilično iznenađujući, s obzirom da su obe devojke dobile po tri glasa i to od Violete, Milija i Bekute, dok ostali članovi žirija nisu glasali.

-Iskreno da kažem u prethodnoj emisiji smo baš debelo zakuvali oko glasova i došli smo do velikih neslaganja. Delili smo šestice i gde treba i gde ne treba. Mislim da devojke treba da se bore u baražu, da ih čujemo još jednom i naravno da se pokažu najbolje što mogu- rekla je Svetlana, a Marija I Saša su tvrdili da je Ceca svoj komentar ‘zavila u foliju’.

-Je l’ mogu ja da je prevedem? (smeh)- našalila se Mara, a potom detaljno objasnila šta nije bilo dobro u ovom duelu.

-Milica je u prvoj pesmi nekako i pevala, a druga pesma je od prvog do poslednjeg tona bila falš. Nije ti sela, legla, kako god, nisi čula, ne znam šta se dogodilo. Vidim da si mlada i hrabra. Marta, ja ne znam šta se sa tobom dogodilo. Prva pesma i okej, Stojina pesma, uh… Od kad ti pevaš Stoju, odakle tebi ovi ukrasi, da li ti je jasno da boja tvog glasa nije kompatibilna sa Stojom? Do te mere pogrešan program da sam ja onako iznenađena u najmanju ruku. Nisam to očekivala od tebe- iskrena je bila Šerifovićeva.

Međutim, Ceca je odmah odreagovala nakon Marinog komentara i otkrila da joj je koleginica ovog puta zapretila.

-Ajde da pričamo istinu, pošto meni stvarno treba prevodilac. Marija mi je rekla ‘Ajde glasaj pa da ti odsečem obe ruke’- rekla je Ceca, što je Mara i potvrdila.

-Tačno, rekla sam joj i evo ispravan rezultat. Bravo kevo! – rekla je Mara i kroz smeh pružila Ceci ruku.

Saša Popović je zbog toga bio šokiran te je upitao Cecu od kad se ona nekoga plaši, dok je Sneža tvrdila da se ona samo folira.

-Ja samo znam da ovde koliko god da se dobije glasova deca idi u baraž, niko ne ispada. Kada je drugačije ja glasam- objasnila je Svetlana.

Da su obe takmičarke konstantno bile u falšu tvrdila je i Snežana Đurišić, koja im, kako i sama priznaje, upravo zbog toga nije dala glasove.

-Marta je po kom mišljenju bolja pevačica, ali se nije ovde snašla- rekla je Sneža, nakon čega je svoj sud dala i Viki Miljković.

-Ja ću verovatno opet da izazovem burne reakcije i neke komentare ili ko zna šta. Nema razloga da ove devojke ne dobiju još koji glas. Fantastično izgledate večeras. I moram da kažem da obe imaju jako dobre mentore ali nismo imali vremena da radimo dovoljno sa kandidatima. Mislim da kod njih ima prostora za napredak, one su potencijal i dobre su za posao- poručila je Viki.

Ipak, ovoga puta njen komentar nije bio okidač za raspravu u „Zvezdama Granda“, već ono što je rekla Ana Bekuta.

-Ja da sam videla da si ti obukla tanga gaće ne bih ti dala glas. Nisam za to da se naše kandidatkinje pojavljuju tako, uopšte nije važno koji je vek. Nijedna cura u budućee neće dobiti moj glas ako se pojavi u tangama. Milice praštaj al’ takav je moj stav- rekla je Ana, dok se Milica pravdala da nije u tangama.

-Kako nisi? Okreni se- odgovorila joj je pevačica, što je takmičarka i učinila.

-Obukla sam se ovako jer smatram da nema svako priliku da stane na ovu scenu i „Zvezde Granda“ treba maksimalno ispoštovati- istakla je Milica Kostadinović, nakon čega je Popović zahtevao da Ceca proveri da li takmičarka stvarno nosi tange.

Svetlana joj je odmah prišla i udelila niz komplimenata na račun izgleda, a potom joj podigla suknjicu i stala u njenu odbranu.

-Kako si zgodna, kako si mlada! Bodi devojka ima. Dete je zgodno, mlado i jedro- zaključila je Ceca, a Bekuta je nastavila da komentariše.

-Tanga bodi! Nije ovo za scenu, doviđenja!

-Možda i Bekuta ima tange ispod- dobacila je Viki što je sve nasmejalo.

Ipak, takmičarka nije želela da ćuti te je dala svoje mišljenje o spornom stajlingu.

-Ovo sam ja, nisam neko ko će da dođe u dugoj crnoj haljini– priznala je Kostadinovićeva, a obećanje Saše Popovića dovelo je sve do suza.

-Ja ću da dođem u tangama u sledeću emisiju- kroz smeh je dobacio Saša.

Na samom kraju, svoj su dali i mentori koji su svoje takmičarke podržali u daljoj borbi koja je pred njima.

-Žiri ako to budemo smatrali kao faul, onda ostajemo ukopani u mestu. Ja ću infiltrirati neke numere koje su moderne u ovom trenutku- branio je Đorđe svoju kandidatkinju.

Autor: pink.rs