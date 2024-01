Šok!

U večerašnjem izdanju emisije "Pitam za druga" na RED TV, voditelji Stefan Kandić Kendi i Stefan Milošević Panda putem viber uključenja sve goruće teme prokomentarisali su sa bivšom zadrugarkom Mimom Živković.

Podsetimo, Mima i Miona Jovanović, aktuelna učesnica "Elite", tokom trajanja treće sezone "Zadruge" bile su veoma bliske. U nekoliko navrata, njih dve su se sukobljavale, ali bi to vrlo brzo rešile i pomirile se.

Mima je sada odlučila da progovori, te je tom prilikom otkrila u kakvim odnosima je ostala sa Mionom, kao i da se čula sa Jovanovićevom pre njenog ulaska u "Elitu".

- Miona, da. Nakon rijalitija smo bile u super odnosu, sto puta me je zvala da idemo na Zlatibor i na more. Htela sam posle "Zadruge" da se osamim, imala sam i psihoterapeutkinju. Nakon par meseci pevali smo kod Orozovićevog bratića prvi rođendan, ona i njen bend. Ja sam sa mojim tadašnjim dečkom slavila moj rođendan, pa sam je pozvala. Više je ona mene zvala da se družimo, nego ja nju, ali nije to to...Nismo mi prekinule, stalno mi pusti poruku. Poslednji put smo se čule kada je trebala da uđe i to je to - rekla je ona, te je dodala:

Znala sam da ima dečka iz Hrvatske i da je imala problema za nastupe. Imala je svoj bend i pitala me je da budem još jedna pevačica sa njima, ja nisam mogla, jer sam unapred imala zakazane svoje nastupe. Taj dečko ima svoj restoran, tu je gostovala, upoznali su se i krenula je s njim. Koliko sam uočila, nije bila zadovoljna svojom vezom. Nisam videla da nastupa osim u krugovima njegovim dve, tri pesme. Ne znam da li joj je branio, ali joj je možda rekao: "Imaš sve", dečko joj je imućan. Posavetovala sam je da pazi šta radi, s kim se druži. Nas dve smo se baš vezale, pa kad god smo se posvađale, opet smo se mirile. Dala sam joj najbolje savete i poželela sreću. Uglavnom, Mioni je na prvom mestu da snimi pesmu i karijera. Čula sam kada je Mića rekao: "Jedini prijatelj kog si imala je Mima Živković", a ona je rekla da nije imala prijatelje i da me je izbegavala. Kažem opet, ona je mene zvala, a verovatno je to rekla jer se sve tada vrtelo "Mima-Miona". Pričali su da nije mogla od mene da dođe do izražaja, evo sada vidimo da ima izražaj - rekla je Mima Živković.

Autor: Pink.rs