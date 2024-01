Imala šta da kaže!

Mina Kostić otkrila je u jednoj emisiji da li je trebalo da glumi u filmu "Nedelja" o Džeju Ramadanovskom.

Kako je bila bliska sa legendarnim pevačem i sa njim snimila evergrin Slavija, neki su očekivali da će se ona pojavati u filmu.

- Ja ne znam da li sam bila predviđena za film, ali sa obzirom na to da se snimalo od 90-ih neke, od početaka njegove karijere, a ja sam se sa Džejem, mada sam ga poznavala od ranije nisam družila do 1995. godine, kada je on imao koncert.

Iznenađena je što je njena koleginica Svetlana Ceca Ražnatović otpevala pesmu za film, jer misli da je to trebalo da uradi ona:

- Znam da je Ceca otpevala pesmu, mislim da sam ja trebala da otpevam tu pesmu, ne znam zašto, zbog čega, šta, kako?! Verovatno zato što se ja tad nisam družila sa njim.

Ukoliko dođe do nastavka filma očekuje poziv za saradnju:

- Možda bude neki nastavak pa ću biti u filmu ili tako nešto, ali u svakom slučaju, kako god, ja sam srećna da sam imala takvog prijatelja i to je to.

