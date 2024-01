PROGOVORIO O SVOM ZDRAVSTVENOM STANJU! Bora Čorba otkrio kako se oseća, pa priznao čime ga je osvojila 28 godina mlađa supruga!

Uživao u mladosti, a sada uživa u starosti!

Frontmen grupe "Riblja Čorba" Bora Đorđević (71), koji je zbog bolesti otkazao nastupe za Novu godinu, otvorio je dušu o supruzi Dubravki koja je 28 godina mlađa od nje i koja je njegova najveća podrška.

- Kad sam video Dubravku, znao sam da je to to. To je bilo u Mariboru, na katolički Božić. E onda je ona došla u Beč. Onda sam ja došao u Ljubljanu kod nje, s namerom da ostanem dan-dva, a ostao sam sedam dana. Vrlo brzo mi je bilo jasno da pored nje mogu da živim i da dišem - rekao je Bora Đorđević u emisiji Mire Adanje Polak, gde je pokazao i da je čak tetovirao njen lik na ruci.

- Uvek mi ono što je nekad bilo izgleda lepše. Znate ono: "E, kad sam ja bio mlad...", to je to valjda. Valjda je svakome svoja mladost lepa. Ja, međutim, imam i lepu starost. Uživam ovde.

- Da čujete moju novu pesmu: "Zaista ne volim to što starim, postajem matora lenština, ne živim, samo životarim, i patim od raznih boleština... Ovde se osećam ko i svi stranci, dok zadnje dane odrađujem, sve ljude držim na distanci i samom sebi dosađujem".

Podsetimo, koncert benda “Riblja Čorba” koji je trebalo da se održi 30. decembra od 20 časova na Trgu kralja Milana u Nišu je bio otkazan zbog lošeg zdravstvenog stanja frontmena benda Borisava Đorđevića.



Autor: pink.rs