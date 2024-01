Javnost će biti šokirana kada sazna o kojoj je popularnoj pevačici reč.

Iako su delovali kao skladna porodica, više je nego očigledno da se u domu naše porodice nešto dešava, te da sa suprugom nije u dobrim odnosima. Kako smo ekskluzivno saznali, našu pevačicu je muž prevario sa bebisiterkom, kojoj je napravio dete. Reč je o pevačici koja živi nadomak Beograda, a po izbrisanim slikama na kojima su njih dvoje, jasno je stavila do znanja fanovima da nešto nije u najboljem redu.

Naime, kako je naša pevačica mega popularna, te često gostuje i putuje po inostranstvu, njen suprug je prestao da je prati, a do skoro su svuda išli zajedno. Važili su za jedan od najskladnijih parova, pogotovo zbog toga što su na sva usta pričali koliko se vole, kako i da je plod njihove ljubavi dvoje dece. Međutm, kada su zaposlili mladu bebisiterku, koja je delovala pitomo i slatko, sve se promenilo, a pevačica, a pevačica je nedavno saznala da joj je muž imao aferu upravo sa osobom koja čuva njihovu decu u njenoj kući.

Šta da ti kaže, evo mi koji smo sa njom (tom pevačicom) baš dobri, još uvek ne verujem da je on to njoj uradio, onda možeš da zamisliš kako se ona oseća. Pa, ako se setimo samo početka njihove veze, znaš li ti koliko je ona njega uzdizala i kako ga je izdigla iz pepela. Međutim, on je totalno poludeo za ovom bebisiterkom, koja mu je skroz isprala mozak - priča dobroobavešten izvor i otriva kako je ona saznala za prevaru.

- Ništa nije slutilo na ovo, ali i jeste, kad se malo vrati film, malo je bilo čudno što je on provodio sve više vremena sa decom kod kuće, dok je ona putovala. Na kraju je toliko poludeo za ovom bebisiterkom, da joj je i napravio dete. Kada je to pevačica saznača, napravila je haos ali se suzdržavala, da ne porazbija sve po kući. Odmah ga je izbacija iz kuće, nije htela da čuje za njega, ali nije htela da zbog dece prave javne skandale. Međutim, kada si me pozvala i pitala za ovo, jasno bi je bilo da su gradske priuče sve glasnije i pored doga što je pokušalo da se sakrije. Ko zna kako će biti kada se sazna da je reč o njoj. Po njoj se već sad vidi da nije ista osoba, što po ponašanju, što po stajlingu. Vidi se da je povređena i da se namerno bahati u javnosti. Ne znam kako će sve ovo izgledati kada ispliva u javnost i kada se dokaže da je reč o njoj. Njoj je samo važno da deca pobegnu od problema i da ona ne stradaju. Iskreno, ona ovo nije zaslužila. Od njega je napravila čoveka, a on joj ovako vraća.

Autor: Pink.rs