Objavljena prva fotka srpskog repera nakon opšte šorke i privođenja Zlatiboru - potpuno promenio izgled, s ovim reperom slavi slobodu

Reper Filip Arsenijević Surreal oglasio se na društvenim mrežama prvi put nakon što je izašao iz pritvora, zbog incidenta koji je izbio na Zlatiboru.

Repera su organi reda pustili posle 48 sati provedenih u pritvoru, a sudeći po fotografiji, ostao je na Zlatiboru. Prvu njegovu fotku objavio je njegov kolega i prijatelj, reper Stefan Cvijović Cvija, a bili su u društvu mladog pevača Ognjena Jovanova.

- Sukiiii - napisao je Stefan Cvijović Cvija, što je i Arsenijević objavio na svom Instagram profilu uz pesmu sa simboličnom porukom - "Freedom", što znači sloboda.

Podsetimo, Arsenijeviću je zaprećena kazna zatvora do četiri godine, kao i novčana kazna, zbog dve prijave - za nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti. Surreal je, naime, ušao u verbalni, a potom i fizički sukob sa gostima apartmana koji je izdavao. Navodno, do sukoba je došlo kada je saznao da je u smeštaju više ljudi od onog broja koji je dogovoren i prijavljen, a prema rečima izvora, dodatno ga je ražestilo to što su gosti apartmana poveli i kućnog ljubimca.

