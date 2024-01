Šok sumnja!

Zoran Aleksić, otac Nenada Aleksića Ša, aktuelnog učesnika "Elite", bio je gost voditeljke Ane Radulović u emisiji "Pitam za druga" na RED TV, te je tom prilikom komentarisao odnos svog sina i Mione Jovanović.

Naime, kako ističe, možda se Mioni dopada više Stanislav Pantera Krofak, bivši dečko od Nenada, te ga zbog toga, kako on misli, spominje u svađama iako ga je ostavila zbog Aleksića.

- Miona je ostavila dečka i ušla u vezu sa Ša, a onda ga pomenula više puta u njihovim svađama, zbog čega? - pitala je Ana.

- Ona devojka normalno kaže da njoj ne smeta to. Možda se taj dečko sviđa više nego Nenad - rekao je reperov otac.

- Vi ste se srdačno upoznali sa Mionom - pitala je Ana.

- I ona je bila nasmejana. Ja kažem, kada je ušao Nenad bio je polomljen, nije znao gde udara i kada su se Miona i on približili... To što se svađaju i što se posvađaju, normalnije su u odnosu na neke. Bilo bi dobro da nema tih svađa oko sitnica, ali Nenad je takav, on prasne. Ona ide do nekog trenutka i pokušava da ga smiri i nisam imao razlog da kažem ništa ružno - rekao je reperov otac.

- Njena mama je jako zamerila to što Nenad, kako ona kaže, forsira Mionu da imaju odnose u rijalitiju - pitala je Ana.

- Ako ona tako kaže, znači da nije normalno?! Lepo je što nisu ni ušli u tako neku priču... Drago mi je da to ne pominju - rekao je Zoran.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.