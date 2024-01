OVO JE ŽENA PEĐE MEDENICE! Folker se na mrežama predstavlja kao porodični čovek, a učesnica ''Elite'' ga optužila da je s njom varao TRUDNU SUPRUGU!

Pevač Peđa Medenica važi za porodičnog, mirnog čoveka, čiju karijeru nisu pratili skandali, sve do ulaska njegove znatno mlađe koleginice Jovane Cvijanović u "Elitu".

Jovana je, naime, u rijalitiju "Elita" priznala da je bila u emotivnoj vezi s pevačem kog je upoznala još dok je bila maloletna. Brzo ju je, kako priča, zaveo, a rekla je da isprva nije znala da je oženjen, a da je posle izvesnog vremena upoznala njegovu trudnu suprugu, koja nije znala šta joj muž radi iza leđa.

- Ja sam tad bila maloletna i tada sam ga stvarno volela kao osobu, on je mene lagao da me voli. Mi smo se upoznali u Tršiću, razmenili smo brojeve, on me je pozvao na nastup, na kraju smo završili kod njega u smeštaju i tamo smo vodili ljubav. Ja sam ga kasnije guglala i saznala sam da je u vezi već 15 godina i videla sam da nemaju dece, lagala bih kad bi rekla da ga nisam pretraživala. Za mene je to bila prava ljubav, čuli smo se non stop, govorio mi je da me voli. Nakon dve godine sam upoznala njegovu ženu, kad mi je dao karte za njegov nastup, on mi je rekao da će tamo biti i žena, kad sam je videla htela sam da propadnem u zemlju. Meni je posvetio pesmu "Ne lupaj mala", to je sigurno istina. To je bilo kad sam imala 21 godinu. Nije mi se kasnije javljao 3 dana zbog stomaka i posle smo prekinuli odnos. Neću da pričam kakav nam je seksualni život bio. Moji su bili zgroženi kada su čuli za naš odnos - rekla je Jovana u "Eliti".

Peđa je, s druge strane, i dalje nedostupan za komentar. On, inače, suprugu ne eksponira često, niti s njom ide na gradske događaje, međutim u više navrata je na Instagramu objavljivao njihove porodične fotografije, gde sve deluje idilično i skladno.

Folker je u braku sa svojom suprugom više od dvadeset godina, tokom kojih su dobili sina Dušana i ćerku Milu.

Autor: Pink.rs