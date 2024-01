O NJEMU BRUJE SVI U ''ELITI''! Nakon sinoćnjeg haosa pozvali smo Alena, evo šta nam je rekao kada smo ga pitali za Aneli!

Milioni gledalaca sinoć su pomno pratili nikad turbulentnija dešavanja u "Eliti", tačnije - žestoko suočavanje bivših partnera Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić nakon njegovog povratka u rijaliti. Glavna "jabuka razdora" jeste izvesni Alen, o kom je Aneli pričala s majkom Jasnom 31. decembra, tokom novogodišnjih poseta porodica.

- Alen je osoba koju poznajem godinama, pre Asmina smo se simpatisali, nikada ništa nismo imali, zaklela sam se u svoje dete - objašnjavala je Aneli noćas i dodala da nikada nisu imali nikakvu ljubavnu komunikaciju, što je potvrđeno i prepiskama iz njenog mobilnog telefona.

Ona je potom Marku Đedoviću otvorila dušu i priznala da joj je Alen bio simpatija, ali da nisu bili ni u kakvom odnosu.

- Simpatisala sam ga... On je najbolji prijatelj od mog prvog rođaka, jako je kulturan, niti pije, niti išta. Mi smo familijarno dobri. I on i rođak imaju mnogo, mnogo para, oni su tu za celu moju porodicu, kada je bio pokop tate, kao da nam je porodica. Ja sam uvek govorila da bih htela takvog čoveka pored sebe kada sam videla te kvalitete. Kada je meni sada ovo Asmin napravio, ja sam dolazila kod rođaka u kancelariju, jer su i oni bili dobri sa Asminom, ja sam i pričala sa njima o tome. Ja sam pokušala mamu da ispita na sve načine, ja sam i zaboravila da sam to rekla za Alena, mislila sam da je on doveo. Ona je meni kroz priču rekla da je doveo taj prijatelj, pa sam je pokušavala pitati: "Šta Alen?". Imao je tu ženu, šta znam, ne znam. Nije nešto, šta ja znam - rekla je noćas Aneli.

Mi smo uspeli da stupimo u kontakt sa Alenom, koji je u kratkom razgovoru poručio da ne želi da komentariše Aneli, niti dešavanja u "Eliti".

Pošteno s vaše strane, kulturno ste nazvali. Nemam nikakav komentar, nemam šta da komentarišem - bilo je sve što je imao da poruči Alen, koji je izričit u tome da se neće oglašavati.

Autor: pink.rs