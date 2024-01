KUM DŽEJA RAMADANOVSKOG KONAČNO ODGONETNUO: Evo da li je istina da porodica nije bila upućena u snimanje filma!

Uskoro je premijera najavljenog filma o legendarnom pevaču Džeju Ramadanovskom.

Iako je njegov život pun dogodovština, ipak postoje navodi da njegova porodica nije priupitana ni za šta, kako bi film približio privatnost i osećanja pevača mimo pesama i intervjua. Upravo je tačnost ovih navoda odgonetnuo Zoran Jagodić Rule, muzičar i kum Džeja.

- Da budem iskren, nisam se preterano mešao u to, više sam pričao o filmu. Mada, sve što se oni budu dogovorili, biće ispoštovano. Ja sam rekao da je bitno da je urađen film o Džeju, a svaki dogovor sa porodicom će sigurno biti ispoštovan, ako ga ima. Takođe, nije važno ni da li je rano ili ne za film, bitno je da ga ima. Sto procentno je porodica kontaktirana, ipak je ovo veliki projekat, moraju svi da budu zadovoljni.

Potom je voditelj pomenuo i spekulaciju da porodica nije priupitana čak ni za dozvolu:

- To je samo spekulacija, to je ovako i onako, jeste i nije, ali bitno je reći da kada dođe film, da će biti velika gledanost. Ovi detalji, iako se bude pričalo o nastavu, bez porodice ne može. Ipak je ovaj film deo od njegovog detinjstva pa do četiri godine karijere, a posle ovih 25 godina smo mi bili zajedno, možda se i budem uočen ako bude neki nastavak.

Autor: Pink.rs