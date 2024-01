'ČULA SAM DA MI PUCAJU KOSTI, TO JE STRAVIČNO!' Iva Štrljić otvorila dušu o agoniji kroz koju je prošla!

Prilikom pada čula je da je zvuk pucanja kostiju.

Glumicu Ivu Štrljć, koja se oporavlja nakon operacije i peloma obe ruke, pronašli smo u spa centru uprkos oporavku koji i dalje traje. Ne uživa u čarima masaže ili bazena, ali je za jednu emisiju ispričala sve o agoniji kroz koju je prošla. Prilikom pada čula je da je zvuk pucanja kostiju.

- Padala sam na glavu i da bih zaštitila glavu stavila sam obe ruke napred i pala na njih. Odmah sam znala da sam ih slomila jer sam to čula to krckanje, to je nešto najstravičnije. Osetila sam strahovitu mučninu i jeziv strah - rekla je Iva u jednoj emisiji.

Ništa nije mogla sama da uradi, pa je i pored punog frižidera ostala gladna.

- Imala sam pun frižider hrane, vode i tako toga. Otvolrila sam ga nogom i ja shvatim da ništa ne mogu da otporim, da je sve zatvoreno. Osetila sam se kao patak Dača na pustom strvu sa konzervom koju ne može da otvori – ispričala je glumica.

Autor: Pink.rs