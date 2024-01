SUDBINA MALOG ALENA JE SLIČNA KAO DŽEJEVA, a jedan susret u Skadarliji mu je zauvek promenio život! (FOTO+VIDEO)

Jedna od najpoznatijih ulica u Beogradu, koja je oko pet stotina metara duga, ispisala je stranice mnogih života, pa tako i njegov - dečaka Alena Selimija.

Do juče dečak iz Skadarlije, koji je prolaznicima prodavao ruže i pevao na ulici, a danas u jednoj od glavnih uloga u filmu "Nedelja", koji je rađen po životu legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog. Alen je sa braćom i sestrama bio često na ulici kako bi zaradio novac. Međutim, njegov život promenio je jedan susret koji se dogodio u pravom trenutku. Naime, dok je nudio svoje crvene ruže u ovoj boemskoj četvrti, ćaskao sa ljudima i šarmantno se osmehivao zapazili su ga producenti filma.

"Mali Alen ima sličnu sudbinu kao Džej. Našli su ga dok je prodavao ruže u Skadarliji. Dobio je poziv za kasting, tamo otpevao pesmu "Nedelja" i uloga je bila njegova", rekao je producent filma Vladan Anđelković.

Kako je režiser ovog ostvarenja Nemanja Ćeranić ispričao, Alen nije znao da čita, ali je uspeo da se spremi za ulogu malog Džeja.

"Alen je divan. On ne zna da čita. Imali smo čoveka na setu koji je morao da radi s njim. Bio je u stanju da nauči tekst. Mesecima smo ga spremali za snimanje. Snimio je tri epizode serije. U početku sam se uplašio, ali je na setu išlo dobro", rekao je Nemanja.

Sinoć je u srpskog prestonici održana premijera filma "Nedelja", gde se mali Alen pojavio zajedno sa Husom Alijevićem, a tom prilikom otkrio je da je veoma ponosan na sebe.

- Super, zadovoljan sam. Na snimanju sam najviše vremena provodio sa Nemanjom, a od Džejevih pesama naviše volim "Nedelju" - rekao je kratko Alen, koji je potom i zapevao hit čuvenog folkera.

Inače, glumac Ivan Jevtović učio je Selimija da glumi i da savlada sve za potrebe ovog lika.

- Bilo je vrlo uzbudljivo na snimanju jer sam imao priliku da radim sa potpuno novom generacijom glumaca i do sada neotkrivenih umetnika. Za mene je najveće otkriće mali Alen Selimi, koji otvara film i igra malog Džeja. Imao sam priliku da radim kao profesor i kao učitelj sa njim i sa drugom decom, Husom i ostalim naturščicima, tako da je ovo fenomenalan spoj različitih generacija i mnogih talentovanih ljudi - otkrio je glumac.

Alenova sudbina slična kao Džejeva

Mnoge je sudbina ovog dečaka podsetila upravo na Džejevu. Kako je sam imao teško detinjstvo i odrastao u siromaštvu, njegov život promenio se preko noći kada ga je otkrila Marina Tucaković.

"Tada sam bio samo mali ciganin iz odeljenja, dete razvedenih roditelja koje živi sa babom. A baba nema kintu da mi da za užinu. Više bio gladan nego sit. E vidite, ovaj ovde čovek ako ima kiflu on je podeli sa mnom. Ni on često nije imao, ali kad ima podeli. A mnoga druga deca su me izbjegavala. Ko voli cigane, pa još sirotinju. Ja mu te kifle nikada nisam zaboravio i biću mu večiti dužnik zbog njih", pričao je Džej svojevremeno o svom prijatelju iz detinjstva.

