Rat ne prestaje!

Stanija Dobojević i sestra Aneli Ahmić, Sita, ne prestaju da ratuju i javno se prepucavaju, a nakon što je Sita rešila da presavije tabak i podnese tužbu protiv Stanije, oglasila se i ona za Pink.rs!

- Sita može da tuži mamu svoju! Hajde baš da dobijem tužbu pa će odmah da dobije 50 protivtužbi?! Zla jezičara preko noći zaboravila da imam 3 meseca materijala gde me i na koji način samo nije klevetala?! Sve dokaze, skrinšotove čuvam! Tako da glupačo, samo ćeš ti da dokazuješ svoje bljuvotine na sudu!!! Ćutala sam mesecima, sad je dosta!!! - rekla je Stanija za Pink.rs i dodala:

- I Glupace Ahmić, kakve ja veze imam s vama?! Nemam ja dete sa Aneli nego Asmin!!! I zabole me za sve vaše odnose i porodičan prljav veš! To međusobno rešavajte! I to hoće li il neće da gleda dete, šalje ili ne šalje pare, oduzima ne oduzima, to je između vas!!! Ali nemojte mene da stavljate u ta vaša prljava usta i da mi dolazite oko poseda, skupo će da vas košta! Ajde sada bagro, kolektivno marš od mene!!! - poručila je Dobrojevićeva.

Autor: Pink.rs