'U KANDŽAMA JE VELIKE GADURE!' Majka Anđele Šparavalo otkrila da NIKADA neće podržati ćerkinu vezu sa ženom, pa JASNO stavila do znanja svima kako će teći NJIHOV ODNOS: Kada bude izašla, videćemo ŠTA ĆE DA ODABERE! (VIDEO)

Posete porodica u "Eliti" koje su se odvile 31. decembra 2023. godine definitivno su poremetile mnoge odnose u Beloj kući, a milioni gledalaca netremice su posmatrali reakcije ukućana na ono što su najmiliji imali da im poruče.

Te tako, jedna od, kako kažu gledaoci, najpotresnijih poseta jeste poseta porodice Anđele Šparavalo u kojoj su Anđelini majka i otac na sve načine pokušali da odvoje Anđelu od Bojane, otkrivši, takođe, da je njihova ćerka sve što je ispričala vezano za svoj život van rijalitija slagala. Prolili su more suza, Anđela je konstantno vikala mami da ne želi da ostane u rijalitiju, te je čak i počela da urla i da vrišti na sav glas.

No, međutim, Anđelu to nije sprečilo da nastavi sa Bojanom Pavlović svoj odnos, te je tako i dan danas u vezi sa njom, bez obzira na to što joj je majka prenela da je njena baka završila u bolnici zbog nje, a i da, kako su naveli roditelji prilikom posete, Anđelin brat od sramote ne ide u školu.

Povodom svega što Anđela u poslednje vreme priča i radi s Bojanom, njena majka se oglasila putem instagrama, želeći da stavi tačku na celokupnu priču i priznavši da će ipak njihova ćerka morati da bira - Ili roditelji ili Bojana!

Prvo da se zahvalim svima na podršci. Najčešće pitanje koje dobijam je što se tiče Bojane. Videli ste i sami naš ulazak, ništa nije promeniuo, upala je u jedne velike kandže, Bojana je velika manipulatorka. Ona se sladi sa nama, igra se sa njom. Iskreno da kažem, teško će se iščupati, do kraja će to tako da ide, a kada bude izašla i kada je bude spucala realnost, shvatiće šta je uradila, s kim je bila, s kojim monstrumom i s kojom gadurom. Nemam reči, lezbejstvo nikada - rekla je u prvom video snimku, a onda je dodala:

- Samo da kažem, lezbejstvo nikada nećemo da podržimo, ona će kao nama nešto da objasni...To samo bolestan čovek i bolesni roditelji to mogu da podrže, ja se gadim na te stvari, tako da ćemo da vidimo kako će da reaguje kada bude to čula, šta će da odabere, ona je punoletna, ima 20 godina, pa ćemo da vidimo šta će biti - poručila je Anđelina mama Aleksandra u drugom snimku i time završila svoje oglašavanje.

Autor: N. Ž.