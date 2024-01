Iskrena do koske!

Poznata voditeljka Ruška Jakić se za života udala tri puta, iz drugog braka ima ćerku Anu, i sada za naš list ističe da je volela sve muškarce sa kojima je bila, te da trenutno nema partnera, niti ga traži.

- Svi pate ako se razvedu, ja obožavam sve svoje muževe, tri puta sam srećno razvedena. Ne bih nikada rekla ružnu reč o njima, to bi značilo da pljujem po sebi. Volela sam ih kada sam bila sa njima - rekla je Ruška, koja je ćerku Anu odgajala sama.

- Deca upijaju od samog rođenja i ja sam uspela sve, i da rodim dete, da je izvedem na put, da postane prava osoba, da nižem uspehe u poslu. Nikada čovek ne sme da se vadi na svoje neuspehe. Imam divnog unuka i divno dete, koje mi napiše poruku: “Zahvalna sam Bogu što si mi ti majka. Volim te onakvu kakva si”. Najponosnija sam što sam na nju prenela taj smisao života, da lepota i novac nisu ulaznica za bolji život. Sve što sam uspela, pružila sam joj. Dala sam joj i više nego što sam mogla - istakla je poznata voditeljka, koja već 29 godina vodi emisiju “Ljubav i moda” i ne razmišlja o penziji.

- Svi se vezuju za godine. Po svojoj energiji imam 40 godina. Radim iz sve snage. To nema veze sa godinama, one se ne broje. Ljudi posle 50 godina počnu da odustaju od života, a ja volim da kažem da je život tek predamnom. Imam još 1.000 zadataka da završim i da uživam u životu. Meni ništa nije teško. Svako jutro popijem svoju kafu, zahvalim se bogu što me ništa ne boli, našminkam se i drugarica me pita da li idem na snimanje, a ja samo idem do pijace i onda popijem kafu sa Ruškom Jakić jer mi je tako najlepše - rekla je Ruška, te je dodala:

- Energiju održavam sama sebi. Svi smo nervozni te zbog posla, pa smo očajni zbog nekih drugih stvari, žalimo se na račune. Bog mi ne može poslati račun koji ne mogu da platim. Svi tražimo oslonac u nekom drugom, svi drugi odlaze, a mi ostajemo sami. Tek sada mi je život božanstven, uradila sam hiljadu poslova u životu, imam divno dete, divnog unuka, emisiju koja traje...

Rušku smo pitali kada je ona prestala da očekuje bilo šta od drugih ljudi.

- Davno. Kada sam krenula putem kojim se ređe ide. Pola života sam htela da budem u pravu, a pola života ću da budem srećna. Niko nas nije učio da kada se rodimo, život teče i u našim je rukama, ne zavisi ni od koga. Presrećna sam što iza mene stoji samo moje ime. Očekujem samo od sebe da budem u ovako dobrom fazonu kao što jesam - istakla je Ruška i dodala:

- Uvek vas razočaraju oni koje najviše volite jer se na njih oslanjate. Nedavno mi je bio rođendan, takve sam divne čestitke i poklone dobila od ljudi koje uopšte ne poznajem.

Zanimalo nas je da li bi se Ruška udala i četvrti put.

- Nikada se ne zna, na ovoj planeti verovatno postoji moja druga polovina. Što bi rekla moja ćerka, samo treba da dopustim da mi priđe. Sada sam zadovoljna sama sa sobom. Ne nedostaje mi neko. Ako bi se pojavio taj pravi muškarac, koji ne treba da bude ni mnogo lep, ni mnogo mlad, ni mnogo bogat, već da ima mozak i da ume da voli, ako ume da voli, ne bih mu dozvolila ništa drugo da radi - rekla je voditeljka, te nam otkrila da li joj prilaze muškarci.

- Prilaze mi ljudi, nisam još u fazonu da prihvatam udvaranje. Ljubav je uvek potrebna, imam višak ljubavi prema porodici, kolegama i svim ljudima, ali nisam od onih koji čekaju da se pojavi jedan čovek - zaključila je Ruška.

Jaka šminka i odeća od Kineza

Voditeljka ne krije da odeću kupuje u “second hand” radnjama, kao i kod Kineza.

- Kažu imam jaku šminku, pa ja sam jaka žena. Naša odeća je poruka ko smo mi. Volim da se igram jer je život igra i izazov. Oblačim se kod Kineza. Kod mene nema zavisti - istakla je i dodala:

- Ne smem da govorim koliko malo košta sve što ponesem. Umem da iznesem bundu od bizona i krpicu iz “second hand” koju obožavam da nosim. Smešno je pričati o nekim avionima i kamionima. Važno mi je da se sama sebi dopadnem.

Unuk i zet obožavaju Beograd

Ruškina ćerka Ana živi u Italiji sa suprugom i sinom Lukom, a voditeljka kaže da često dolaze u Srbiju.

- Unuk Luka se iznenadio kada su mi ljudi prilazili da se slikaju sa mnom. Moj zet obožava da dođe ovde, idemo u kafanu da jedemo kada dođu. Obožavaju Beograd. Optimizam prenosim i na zeta i na unuka - rekla je i dodala:

- Nije ni Italija ono što je nekada bila. Cela Evropa gleda kroz evro. Obožavam svoju zemlju, gde god da odem, jedva čekam da se vratim. Ne bih mogla da živim nigde drugde.

Autor: N. Ž.