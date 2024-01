Bez dlake na jeziku!

U okviru emisije "Premijera Vikend - Specijal", reporter Nemanja Vujičić uključio se u uživo program sa ocem Maje Marinković, Radomirom Marinkovićem Takijem, koji je na samom početku progovorio o druženju Marka Janjuševića Janjuša i svoje ćerke, Maje.

- Posle svega što mu se dogodilo, Maja mu je malo skrenula misli sa ovog nemilog događaja...Ne, on nije ispao čovek prema Maji, znate šta se desilo u vezi Majine trudnoće, ali je to samo prijateljstvo i ništa više osim toga. Maja je dokazala da je veliki čovek u njegovim teškim trenucima, ali ja ne bih voleo da imam Janjuša za zeta posle svih teških reči...Ima Maja svoj stan, neka ga vodi u svoj stan (smeh) - rekao je Taki, te se osvrnuo na žestoke uvrede Aneli Ahmić na njegov račun:

- Vidim da priča mnogo ružne reči od mene, ona je muža zaboravila posle 15 dana u "Eliti" sa Janjušem. Ima koeficijent inteligencije veličine cipele, broj 25. Ona pokušava da kopira Maju, nije uspela, a Maja je tamo pojede za doručak...Nije ona moj tip, nije ona za mene, imam mnogo lepše i mlađe curice. Aneli je Majin fan i dalje...Čujem se s vremena na vreme sa Stanijom, ja je uvek podržavam, kao i ona moju Maju. Mi smo čuli samo jednu stranu od Aneli, a čuli smo da će se oglasiti prijatelj koji će da kaže istinu o svemu. Janjuš je imao simpatije prema Aneli, ali je ona njega pikirala. Ona je odmah tu našla neki prostor - rekao je Majin otac.

On se na kratko osvrnuo na Majino učešće u "Eliti", za koje mnogi kažu da je totalno drugačije u odnosu na prethodne sezone rijalitija u kojima se pojavljivala.

- Šest godina je ona u rijalitiju, gledamo je u nekom drugom izdanju. Vidim da je dobar komentator, da je nasmejana i za sada je super. Za sada nema nijedan po njenom ukusu i ja bih voleo da ovakva ostane do kraja - rekao je Taki.

Taki se osvrnuo i na burne svađe Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić, za koje kaže da su samo rijaliti priča.

- Ja sa Teodorom nisam imao ništa, video sam da imaju žustru svađu, pa su ispod jorgan planine. Sve je ovo njihova rijaliti priča - rekao je Taki.

Takija je pred kraj 2023. godine, zadesio jedan nemili događaj koji je šokirao sve. Naime, Taki je tokom noći video da mu je automobil zapaljen, te se sada osvrnuo i na ovo dešavanje.

- Ja sumnjam na sve, ali policija skida snimke sa ulaza, na njima je da utvrde. Ja nemam nijednog neprijatelja, ali je ipak imala Maja neke žučne rasprave sa nekim momcima iz zgrade koji su u kriminalnom svetu. Moje devojke potpisuju Ugovor da bi bile sa mnom, tako da one nisu sigurno.

Za sam kraj, progovorio o potencijalnom ponovom spajanju Maje i Janjuša, kao nekada, te je priznao da mu nije bilo svejedno kada je video da su bili zajedno u krevetu.

- Od tog trenutka su samo počele da mi stižu poruke. Mislim da od tog posla neće biti ništa, ali sam posumnjao jer su to neka dobra stara vremena. Nije mi bilo svejedno, nisam znala da se poznavala sa tim dečkom, ali šta je tu je, teče život dalje. Ja Janjuša nikada nisam sreo. Kada je Maji bilo najteže i kada je bila na stolu, on je otišao i nije bio tu. Ne zaboravljaju se neke stvari, ipak sam ja do sada mogao da budem deka sada - rekao je Taki.

Autor: Pink.rs