Poznati treper i mlada zvezda u usponu, Mihajlo Veruović Vojaž u velikom intervjuu za medije progovorio je o vezi sa influenserkom Tamarom Kujačić, sa kojom je u ljubavi od prošlog leta, koja živi i radi u Norveškoj, a tinejdž zvezda tvrdi da je zaljubljen do ušiju.

Kako ti je u vezi sa Tamarom?

- Moja devojka je normalna, ne zanima je popularnost, niti razgovaramo o tome. Nedavno smo bili zajedno na putovanju i planiramo samo da uživamo.

Zbog čega ne voliš da pričaš o svom ljubavnom životu?

- Naša veza je postala javna, iako to nisam želeo. Kada se tuđe energije umešaju, može da dođe do mnogih komplikacija. Zbog toga svoj privatni život želim da držim samo za sebe.

Da li si se navikao na veliku popularnost?

- Prija mi, volim to. Na početku karijere sam osećao veliki pritisak, kasnije sam se na to navikao. Sada bi mi veći šok bio kada ne bih imao ovakav život. Mislim da tada ne bih znao šta da radim. Želim da budem što uspešniji i da što više ljudi čuje za mene. Nedavno sam imao turneju u Australiji i tamo me apsolutno niko nije znao. Shvatio sam da mi se to uopšte ne sviđa. Volim kada me ljudi prepoznaju i kada delimo lepu energiju, jer tada dobijem potvrdu da vole i cene ono što radim.

Šta ti ljudi najčešće kažu kada te sretnu na ulici?

- Najčešće me pitaju kada će album. Uglavnom su reakcije pozitivne i drago mi je zbog toga.

Da li si imao neko neprijatno iskustvo do sada?

- Nikada nije bilo neprijatnih iskustava, mada nisam dugo na sceni. Ne vodim skandalozan život, pa ne vidim zbog čega bih imao neprijatne situacije na ulici.

Kakve planove imaš za ovu godinu?

- Prethodna godina je bila najuspešnija dosad. Zadovoljan sam, iako je bilo i turbulentnih trenutaka. Australijska turneja je bila veoma naporna, teško mi je pala vremenska razlika, ali živ se čovek na sve navikne.

Oprobao si se kao glumac u jednoj seriji. Kako gledaš na to iskustvo i hoćeš li nastaviti da se baviš i tom profesijom?

- Gluma je bila veliki izazov, jer je to za mene bilo nešto sasvim novo. Život glumca je mnogo stresniji od života muzičara, to sam osetio na svojoj koži. Osećam veliko poštovanje prema ljudima koji se bave tim zanimanjem i mogu reći da nije nimalo jednostavno.

ČAST I OBRAZ NA PRVOM MESTU.

Da li si tokom školovanja bio buntovnik, jesi li se nekada potukao? - Potukao sam se milion puta. Nikada nisam započinjao prvi, ali sam se bez razmišljanja branio. Nikad nisam dozvoljavao nikome da me ponizi. Još kao malom otac mi je govorio: "Ako ne odbraniš čast, nemoj da se vraćaš kući." Od tada, čast i obraz su mi na prvom mestu. Brata i mene su zadirkivali zbog toga što smo bili malo asocijalni i što nismo hteli da se družimo sa ostalom decom. Razlog tome su traume i događaji koji su se desili u našem detinjstvu. Dok su se drugi klinci igrali lopte i lastiša, mi smo se krili od mafije. To su životne situacije kroz koje ne treba da prolazi nijedno dete!

Autor: N. Ž.