HANKA PALDUM DOŽIVELA KLINIČKU SMRT! Pevačica se suočila sa UŽASNOM SITUACIJOM - Zbog trudnoće imala neočekivne zdravstvene komplikacije!

Pevačica Hanka Paldum iza sebe ima brojne hitove i višedecenijsku karijeru, ali i tešku životnu priču.

Rođena je 28. aprila 1956. godine, a prve afinitete prema muzici pokazala je još u rodnom Čajnicu. Za njene muzičke početke bio je odgovoran njen mlađi brat Smail, koji joj je bio velika pomoć i podrška da uspe na tom putu. Pred polazak u srednju školu sa roditeljima se preselila u Sarajevo. Hanka je važila za jednu od najlepših devojaka u Sarajevu, zbog čega je tokom pohađanja srednje trgovačke škole non-stop bila na meti udvarača.

- Mladost i tinejdžerski dani period su kada se bude ljubav i prve emocije. Imala sam simpatije, a uvek su me privlačili fini i kulturni momci koji su po nečemu odudarali od okoline. U to vreme nije bilo pristojno javno ispoljavati emocije jer bi nas obuzimali stid i sramota. Bilo je dosta momaka koji su pokušavali da me osvoje i koji su bili zainteresovani za mene, ali ja sam ih izbegavala jer sam se plašila ljubavi, znajući šta ona sa sobom nosi. Moj prvi momak bio je zapravo moj muž, s kojim sam se u početku samo družila - pričala je Hanka.

- Majka mi nije dozvoljavala da se zadržavam dugo napolju, pa smo se najčešće viđali na putu od kuće do škole. Muradif je u periodu kada smo se upoznali bio student književnosti, a ja sam još bila srednjoškolka. U samom startu je bio veoma učtiv i imao je divne manire. Često smo posle škole išli zajedno na kafu i limunadu, osvajao me je polako i dugo, pa mu je pošlo za rukom da se zaljubim u njega - ispričala je svojevremeno pevačica.

Ona se 1976. godine udala za Muradifa u Duvnu, mestu u kome je odrastao. Nakon stupanja u bračne vode sa svojim suprugom osnovala je izdavačku kuću Sarajevo disk, za koju je objavila neke od svojih najvećih hitova. Na samom početku njene karijere pogodila ju je prva porodična tragedija, kada joj je otac preminuo. Nekoliko godina nakon munjevite popularnosti prvi put se ostvarila i u ulozi majke, 1981. godine kada je na svet donela ćerku Minelu, a pet godina nakon toga rodila je i sina Mirzu.

- Imala sam veoma teške porođaje, a tokom oba sam zbog zdravstvenih komplikacija doživela kliničku smrt. Teži mi je bio porođaj sa Mirzom kada sam nekoliko minuta bila mrtva, čega ne volim da se prisećam. Majčinstvo sam doživela kao prirodan sled stvari u životu i uvek sam sebe smatrala prvenstveno ženom i majkom, pa tek onda umetnicom. Muziku sam smatrala delom sebe, nikada nisam obracala posebnu pažnju na karijeru niti sam se opterećivala poslovnim uspesima, već mi je važnije bilo da svoju decu izvedem na pravi put. Minela je uvek bila moja desna ruka, velika pomoć, a pogotovo sam, dok je bila mala, mogla da se oslonim na nju.

Iako je njen suprug na pravi način vodio njenu karijeru, u privatnom životu im nisu cvetale ruže. Zbog toga su rešili da stave tačku na 13 godina dug brak. Nakon razvoda, pevačica se posvetila poslu i zaljubila se u beogradskog fudbalskog trenera Miladina Živadinovića. On ju je pratio na koncerte, putovali su zajedno u Kuvajt, a kako su tada brujali, on ju je i zaprosio. Pevačica je navodno odbila da se uda za njega pa su ubrzo raskinuli.2015. godine kao bomba je odjeknula vest da je njen sin Mirza doživeo saobraćajnu nesreću nakon koje je završio u zatvoru. Osuđen je na dve godine zatvora. Pevačica nije krila da joj je to jako teško palo.

- Teško mi je kao što bi bilo svakoj majci, ali tu emociju držim za sebe. Mnogi moju nesreću zloupotrebljavaju, ali se ne osvrćem na tako nešto. Moj sin je dobro, u jednu ruku, iako ne može biti dobro, zato što je u zatvoru - rekla je Hanka svojevremeno za medije.

