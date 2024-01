ĐORĐE DAVID I DALJE VAN SEBE! Novi detalji drame u Severnoj Makedoniji: Ovako se roker branio pred TUŽIOCEM, žena hitno krenula kod njega!

Region i dalje bruji o teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je Đorđe David bio učesnik lančanog sudara u Severnoj Makedoniji, kada je pokosio ženu (49), koja je preminula.

Roker je tom prilikom lakše povređen, ugruvan je, a u bolnici u Kumanovu su mu zašili ruku. Do petka mora da bude u Skoplju, kada će sud odlučiti o njegovoj sudbini. Najavljeno je da će sutra biti završena obdukcija i veštačenje, posle čega će sud odlučiti da li će goniti pevača. Njemu je trenutno ograničeno kretanje i do odluke suda će biti smešten u hotelu.

Kako piše Kurir, njegovo vozilo "opel insignija" je trenutno na vanrednom tehničkom pregledu, a rokerova supruga Ana danas se uputila ka Severnoj Makedoniji kako bi posetila supruga u hotelu i bila sa njim u ovim teškim trenucima. Ona će se tamo zadržati do petka, kada će se znati da li će moći da se vrate zajedno u Srbiju, navodi izvor.

- Đorđe može da prima posete u hotelu, tako da je supruga hitno doputovala kako bi bila uz njega. On nije u pritvoru, slobodan je čovek, ali do petka ne sme da napušta Severnu Makedoniju. Otkad se saznalo za ovu tragediju, David prima na stotine poruka podrške, a među prvima su mu se javili i njegove kolege iz žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Oni su mu poručili da im se obrati za sve što mu je potrebno, na čemu im je on veoma zahvalan. Naravno, David je van sebe. Sad mu je još gore nego u nedelju, ne može da se pomiri sa činjenicom da je ta žena nastradala. Podrška mu baš jako znači i nada se da će se sve dobro završiti - priča sagovornik iz susedne zemlje, pa objašnjava kako se muzičar ponašao kod tužioca.

- Đorđe je samo ponavljao da mu je jako žao zbog svega što se izdešavalo i da u životu nije psa zgazio. Rekao je da će svaku odluku suda prihvatiti i da samo želi da se ova agonija završi - završava izvor.

Podsetimo, Đorđe se nakon nesreće oglasio za medije i otkrio šta se dešavalo.

Bio sam sam u kolima. Vadili su mi urin i krv da vide da li imam neke supstance, alkohol. Naravno, nisam imao, to su ustanovili odmah. Nakon toga su me odveli kod javnog tužioca, koji je istakao da u ovom slučaju nemam nikakvu krivicu. Krivac je navodno devojka koja je vozila i koja je navodno u autu bila sa majkom, koja je i nastradala. Moram da budem ovde. Očekuje me još jedna izjava i, kako mi je rečeno iz tužilaštva, neću biti u pritvoru jer ne snosim krivicu. Imao sam lakši lom, sad se to smirilo. Nikad u životu nisam psa zgazio, a kamoli ovo. Još sam u blagom šoku, to je pakao. Imam dva šava na levoj ruci zbog posekotina od šoferke, koja je pukla. Hvala dragom Bogu da sam imao jak automobil, jer da nisam, ko zna šta bi se dogodilo - istakao je Đorđe za "Grand".

Autor: pink.rs