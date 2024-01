Prvo oglašavanje bivšeg, 19 godina mlađeg dečka Mine Kostić nakon što ga je u policiji optužila za maltretiranje

Kao bomba odjeknula je vest da je folk pevačica Mina Kostić prijavila policiji svog bivšeg, devetnaest godina mlađeg dečka Nikolu Srećkovića.

Ona je, kako piše Kurir, 17. januara u policiji podnela krivičnu prijavu protiv partnera s kojim je godinu i po dana bila u emotivnoj vezi, a u prostorije MUP je došla vidno uznemirena i potresena. Iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva potvrđeno je da je pevačica prijavila uznemiravanje, međutim dežurni tužilac odlučio je da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog dela da bi se istraga nastavila. Srećković je, navodno, prema rečima izvora Kurira, pevačici slao uvredljive i preteće poruke, te pravio ljubomorne scene.

Mina Kostić nije želela ništa da komentariše, kao ni Nikola Srećković, kog su kontaktirali novinari naše redakcije. Međutim, Nikola se oglasio na Instagramu, a mnogi smatraju da se poruka iz njegovog poslednjeg storija upravo odnosi na ovaj "slučaj".

Nekada su se ljudi voleli, a stvari koristile. Danas se stvari vole, a ljudi koriste - glasi poruka koju je Nikola podelio pre nekoliko sati.

Podsetimo, Mina je pre izvesnog vremena na Pinku, u "Premijeri", pričala o ljubavi s Nikolom.

- Ja sam digla ruke od ljubavi, bila sam jako razočarana. Svi nešto lažu, svi nešto... I onda se on pojavio s kucom u šumi, krenuli smo u priču, malo smo prošetali, popričali. Poslao mi je poruku preko Instagrama, ali nisam tada bila aktivna na mreži i odgovorila sam mu posle nekog vremena. Rekla sam u koje doba izlazim, čuli smo se, dala sam mu broj telefona, počeli smo da šetamo, bilo je jako prijatno. Imali smo puno zajedničkih tema i dan-danas je tako. Nekad se i sporečkamo, to je normalno. Upoznao je Igora, on i ja smo radili u jednom klubu. Krenuo je i Nikola, prvo nije hteo, bilo mu je glupo. Ja kažem: "To će se svakako desiti." Upoznali su se, super se uklopili. On je svestan da ja s njim imam dete i da tu ne postoji ništa osim kontakta zbog ćerke.

Autor: pink.rs