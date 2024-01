'MAJA JE JEDE ZA DORUČAK!' Taki Marinković udario na Aneli: Ja sam gospodin, neću da se spuštam na nivo ološa iz Bujanovca

Taki Marinković, otac rijaliti zvezde Maje Marinković, oglasio se za naš portal nakon noćašnje svađe njegove ćerke s ljutom suparnicom Aneli Ahmić u "Eliti".

Njih dve su se čašćavale uvredama, a Aneli je podsetila ukućane i gledaoce na Majine postupke iz prošlih sezona "Zadruge", na šta je Taki reagovao.

Videli smo svi Majine rane radove. Zašto oni gledaju šta je Maja radila nekada?! Zašto ne gledaju šta sad Maja radi i kako se ponaša? Sve smo videli šta je ranije radila... Ne bih mnogo davao nebitnima na značaju, tim osobama koje Maja jede za doručak, te, što nose kofere... Ja, gospodin, da se spuštam na nivo tog ološa, jedne obične k**** iz Bujanovca - poručio je Taki.

Maja je, inače, nedavno otpisala Slađu Lazić Blindu Poršelinu, sa kojom se više ne druži.

- To je njihova stvar. Maja je verovatno osetila da to nije iskreno prijateljstvo, pa je to prekinula. Maja nimalo nije naivna, čim je osetila da tu nešto nije kako treba... - prokomentarisao je Taki.

Autor: pink.rs