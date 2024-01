Taki o navodima da je Boža Džons gej: Doveo sam mu dve devojke, pobegao je od straha i zaključao se u kupatilu!

Poslednjih dana, naročito nakon što se pročulo za takozvanu aferu "Sirijac", sve su glasnije priče u Beloj kući da je Boža Džons homoseksualac, što on oštro demantuje.

Njegovi brojni neistomišljenici ga uporno optužuju da voli isti pol, a mi smo pozvali njegovog prijatelja Takija Marinkovića, oca Maje Marinković, koji je svojom izjavom napravio još veći haos.

Stvarno ne znam da je Boža homoseksualac. Doduše, jeste da je pobegao kada sam mu doveo dve devojke, nije hteo da učestvuje u tome - priznao je Taki.

Kako nam je objasnio, tada, kada je Taki poželeo da svog drugara odobrovolji tako što će mu dovesti devojke za druženje, Boža je to odbio.

Bili smo sa dve zadrugarke u jednoj vili, on se uplašio, otrčao u kupatilo i zaključao se - prisetio se Taki.

Podsetimo, ovim povodom se za naš portal oglasila i Goga, Božina majka.

- To su čiste gluposti i laži, samo što on ne zna da se odbrani! To uopšte nije istina, ni u ludilu! Imao je devojke, žene, starije i mlađe... O tome nema govora. Mi smo tradicionalna porodica, o nama se sve zna - svi smo kao prijatelji, tako razgovaramo sa našom decom i vaspitavamo ih. Sve znamo o njima i sve bi nam rekli. Boža da jeste gej, on bi to rekao - sigurna je majka učesnika "Elite".

