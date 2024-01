SEVERINI ODUZETO STARATELJSTVO NAD SINOM! Pevačica se oglasila posle odluke Vrhovnog suda: Moje dete nije vreća krompira kojom ćete trgovati

Vrhovni sud u Hrvatskoj u potpunosti je vratio starateljstvo nad Aleksandrom Popovićem njegovom ocu Milanu Popoviću, što znači da je hrvatskoj pevačici Severini Vučković starateljstvo u potounosti oduzeto.

Vrhovni sud ukinuo je presudu Županijskog suda u Splitu i poništio odluku da Severina nad sinom Aleksandrom ima zajedničko satateljstvo sa bivšim suprugom, Milanom Popovićem, piše Nacional. Milan i Severina više neće imati zajedničko starateljstvo, što je 2021. odredio Županijski sud u Splitu već se Aleksandar, koji će uskoro napuniti 12 godina - opet vraća ocu. Ta odluka odmah stupa na snagu, neovisno o eventualnoj žalbi pevačice, navodi spomenuti medij.

Severina se odmah oglasila.

- Evo sad su i Vrhovni suci dali svoj obol. Digli su ruku u ime mog deteta koje nikad nisu videli, s kojim nikad nisu razgovarali, koje ima svoj život, svoje misli i koji deset godina trpi torturu sistema, i ja zajedno s njim. Ne da mi se sada da tražim nepravilnosti u odlukama Vrhovnoga suda, ne da mi se više da tražim ikakve nepravilnosti, a pogotovo ove koje su doneli protivno pravnoj praksi Ustavnog suda, kako kaže moja advokatica. Ali da mi se boriti do zadnje kapi krvi za svoje dete, bez kojeg sam bila 20 meseci, nećete se igrati s mojim detetom. S kojim pravom. Moje dete nije vreća krompira s kojim ćete trgovati - izjavila je ona za "Večernji list".

- Pojednostavljeno, ovo može značiti da ću ponovno svoje dete, koje sam rodila, odgajam, školujem, koje je živelo sa mnom od rođenja, viđati utorkom i četvrtkom od 16 do 20 sati i svaki drugi vikend subotu i nedelju. Nećete me više zafrkavati i protivno želji deteta. Ono živi i ide u školu u Zagrebu, za razliku od njegovog oca. Sramota me ove države da se ovakve stvari rade detetu, da ja ne smem govoriti da ne bih nekoga uvredila. Prošla sam svu golgotu hrvatskog pravosuđa pa ću i ovu Vrhovnoga suda, ali prošla sam ju sa svojim detetom. Ja sam tu nebitna. Kao što se sudije štrajkom bore za svoje plate, tako ću se i ja i dalje boriti za svoje dete koje se izjasnilo da želi živeti sa mnom što očito nikoga nije briga, a naročito neke koji su korumpirani - kazala je pevačica.

