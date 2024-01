STROGI USLOVI ZA SEVERINU! Poznato kada će i koliko moći da viđa sina nakon što su joj hrvatske vlasti oduzele starateljstvo

Severina je, kako prenose hrvatski mediji, izgubila starateljstvo nad svojim sinom, koje je dobila iz braka sa kraljom bakra Milanom Popovićem.

Kako su naveli u saopštenju, oni su oborili prethodno odobrenje koje je izrečeno 2021. godine, zbog kako su oni naveli da se desila nameštaljka i da je sud u Splitu prekršio zakon, te radio kako je "neko" drugi diktirao, aludirajući na pevačicu.

Ona se sada oglasila i otkrila kako će ubuduće viđati sina.

- Evo sad su i Vrhovni suci dali svoj obol. Digli su ruku u ime mog deteta koje nikad nisu videli, s kojim nikad nisu razgovarali, koje ima svoj život, svoje misli i koji deset godina trpi torturu sistema, i ja skupa s njim. Ne da mi se sada tražiti nepravilnosti u odlukama Vrhovnoga suda, ne da mi se više tražiti ikakve nepravilnosti, a pogotovo ove koje su doneli protivno pravnoj praksi Ustavnog suda, kako kaže moja advokatica - rekla je, pa nastavila:

- Ali da mi se boriti do zadnje kapi krvi za svoje dete, bez kojeg sam bila 20 meseci, nećete se igrati s mojim detetom. S kojim pravom? Moje dete nije vreća krompira s kojim ćete trgovati. Pojednostavljeno, ovo može značiti da ću ponovno svoje dete, koje sam rodila, odgajam, školujem, koje je živelo sa mnom od rođenja, viđati utorkom i četvrtkom od 16 do 20 sati i svaki drugi vikend subotu i nedelju. Nećete me više zafrkavati i protivno želji deteta. Ono živi i ide u školu u Zagrebu, za razliku od njegovog oca. Sramota me ove države da se ovakve stvari rade detetu, da ja ne smem govoriti da ne bih nekoga uvredila.

