I OVE POZNATA DAME SU GUBILE BORBU ZA STARATELJSTVO! Deca ovih pevačica su pripala očevima, a neke su ipak na kraju POBEDILE! (FOTO)

Privatni život pojedinih javnih ličnosti uopšte nije bio bajka. Posle razvoda, u nekim slučajevima i raskida dolazile su burne i iscrpne borbe za starateljstvo, te su tako brojne poznate mame, ostale bez starateljstva nad naslednicima.

Maji Nikolić oduzeto, pa vraćeno starateljstvo

Prva u nizu koja je osetila tu neprijatnost je pevačica Maja Nikolić kojoj je starateljstvo nad sinom Lazarom oduzeto 2011. godine. Osim što ju je taj drugi brak koštao živaca, ona je trpela od supruga, kako je svojevremeno i izjavila i psihičko zlostavljanje.

Plaćala je alimentaciju u iznosu od 11.000 dinara i sina je viđala svakog drugog vikenda, kao i sredom i petkom po nekoliko sati.

Ipak, pravda je bila na njenoj strani te je nekoliko godina kasnije uspela da povrati svog sina, pošto je on prijavio oca Vuka Kandića za nasilje u porodici.

Sindi nije bila finansijski stabilna

Nedugo zatim, sličnu situaciju je doživela i pevačica Ivana Stamenković Sindi kada je izgubila borbu za starateljstvo nad ćerkicom Petrom.

Sindi je tada bivšeg supruga Nikolu Pavlovića optužila za porodično nasilje, ali je sud presudio u njegovu korist, a mediji su kasnije pisali da je jedan od razloga i to što pevačica nema zaposlenje i stalne prihode.

- To nije ljubav prema deci, ti muškarci koji žele da oduzmu starateljstvo ženama, to nije zato što su one nepodobne majke, već žele direktno da povrede tu ženu i da joj unište život oduzimanjem deteta, a ne kapiraju da najviše povređuju tu decu. Na prvo mesto treba da se stavi potreba deteta, a ne osveta iz bilo kog razloga - kazala je Sindi i dodala:

- Svaki drugi vikend je sa mnom, i utorkom i četvrtkom. Imam osećaj da prođe večnost do sledećeg našeg viđanja. Ja nastojim da je zaštitim, ne pričam joj ništa u vezi sa sudskim procesima i starateljstvom. Ona je još mala da bi razumela te stvari. Gledam to zajedničko vreme da provedemo što kvalitetnije i lepše, u smehu i igri, učenju. Ne želim da je opterećujem teškim temama - rekla je Stamenkovićeva ranije za Alo.

Istu sudbinu je doživela i pevačica Severina Vučković, kada je sud presudio u korist njenog nekadašnjeg partnera Milana Popovića. Njih dvoje su nakon toga imala zajedničko starateljstvo, ali se sve promenilo kada je sud doneo odluku da dete pripadne ocu.

Severina se oglasila zbog toga, te je otkrila kako gleda na odluku suda:

- Evo sad su i Vrhovni suci dali svoj obol. Digli su ruku u ime mog deteta koje nikad nisu videli, s kojim nikad nisu razgovarali, koje ima svoj život, svoje misli i koji deset godina trpi torturu sistema, i ja zajedno s njim. Ne da mi se sada da tražim nepravilnosti u odlukama Vrhovnoga suda, ne da mi se više da tražim ikakve nepravilnosti, a pogotovo ove koje su doneli protivno pravnoj praksi Ustavnog suda, kako kaže moja advokatica. Ali da mi se boriti do zadnje kapi krvi za svoje dete, bez kojeg sam bila 20 meseci, nećete se igrati s mojim detetom. S kojim pravom. Moje dete nije vreća krompira s kojim ćete trgovati - izjavila je ona za "Večernji list".

- Pojednostavljeno, ovo može značiti da ću ponovno svoje dete, koje sam rodila, odgajam, školujem, koje je živelo sa mnom od rođenja, viđati utorkom i četvrtkom od 16 do 20 sati i svaki drugi vikend subotu i nedelju. Nećete me više zafrkavati i protivno želji deteta. Ono živi i ide u školu u Zagrebu, za razliku od njegovog oca. Sramota me ove države da se ovakve stvari rade detetu, da ja ne smem govoriti da ne bih nekoga uvredila. Prošla sam svu golgotu hrvatskog pravosuđa pa ću i ovu Vrhovnoga suda, ali prošla sam ju sa svojim detetom. Ja sam tu nebitna. Kao što se sudije štrajkom bore za svoje plate, tako ću se i ja i dalje boriti za svoje dete koje se izjasnilo da želi živeti sa mnom što očito nikoga nije briga, a naročito neke koji su korumpirani - kazala je pevačica.

Podsetimo, pevačice koje čeka isto tako bolan i stresan period zbog borbe za starateljstvo su Selma Bajrami, koja se osam godina bori za naslednika, a identična priča se ponavlja i u slučaju pevačice Tanje Savić koja se svim silama borila za starateljstvo nad svojim sinovima koji su u jednom periodu bili kod oca u Australiji a ona nije imala mogućnosti da ih vidi, ali se sve na kraju završio u njenu korist, kada su u junu 2021. godine napokon stigli u Beograd sa majkom.

Autor: Pink.rs