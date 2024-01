VIDEO MARIJE ŠERIFOVIĆ SA SINOM ISTOPIĆE VAM SRCA! Uzela ga u naručje i otplesala PRVI PLES sa Mariom! Evp i uz koju pesmu!

Prelepo!

Pevačica Marija Šerifović, koja je postala majka početkom decembra prošle godine, ne odvaja se od sina Marija. Pevačica je odlučila da što manje nastupa kako ne bi propustila nijedan trenutak tokom odrastanja sina, kojeg je dobila uz pomoć surogat-majke.

Marija skoro svakodnevno objavljuje na Instagramu kako Mario napreduje i kako ona snalazi u ulozi majke. Sada je objavila video na kojem se vidi kako sina drži u naručju i pleše sa njim uz haštag supermarioserifovic uz pesmu "I Want to Know What Love Is".

Inače, Marija je nedavno otkrila da njenom sinu prija muzika i da mu često peva.

- Sve je okej i sve je pod kontrolom, logistika mi je jača strana i sve je kako treba, sve je u redu. Pevam mu, od rođenja voli glasnu muziku i brzu ne voli sporu - rekla je ona.

